6 știri comentate pe scurt: Procurorii îl atacă pe Iohannis, OLAF a controlat/percheziționat sediul lui Schmidt-BMW / Șoșoacă apare ca ruda săracă a familiei politice Vadim-Băsescu / Hitter-ul Dănutzei Budeanu s-a mobilizat ca să-și apere diva / Grindeanu speră să l egaleze pe Hunor Kelemen / Adrian Sârbu bate câmpii ca să fie iertat de toți banii pe care i a furat de la stat / Putin joacă tare și-n conflictul Israel-Palestina!

V-ați fi așteptat probabil ca să comentez azi pe larg ce se întâmplă în Israel, am făcut însă ieri o analiză scurtă (anexată la final), iar pentru ca s-o completez mai aștept date noi, evenimentul e complex și ridică multe semne de întrebare asociate unor manipulări evidente.

1. Procurorii îl atacă pe Iohannis, OLAF a controlat/percheziționat sediul lui Schmidt-BMW.

Aproape de finalul celui de-al nouălea său an de domnie, Iohannis are mari dureri de cap. Procurorii OLAF au descins joi și vineri pentru controlul și percheziția sediului BMW România, în celebrul scandal al achiziției a 600 de mașini pentru Poliție, operațiune ce apare clar ca fiind ilegală și implicând inclusiv bani europeni. Procurorii au bănuieli rezonabile că a existat un trafic de influență pe linia Klaus Iohannis - Lucian Bode pentru ca acest contract să se semneze cu firma BMW România, deținută de către cel mai bun și vechi prieten al lui Iohannis, celebrul Michael Schmidt, azi rezident la Viena și trăitor mai ales în Marbella. Echipa de procurori a stat în sediul lui Schmidt câte 5-6 ore în ambele zile, interogându-i pe directori și ridicând multe documente. E limpede că atacul la Iohannis vine direct de la Laura Kovesi, șefa Parchetului European ce nu-l va ierta pe KWI pentru că i-a șifonat imaginea prin dosarele cu care s-a căptușit în justiție, și tot la fel de clar e că s-au încercat multe presiuni ca dosarul să nu fie instrumentat, însă, spre marea enervare a lui Iohannis, eforturile au fost inutile. Treaba e atât de gravă încât Emil Hurezeanu, ambasador la Viena și protejatul lui Schmidt, a fost trimis alaltăieri de urgență la București, ca să încerce o negociere amiabilă pe linia lui Coldea, fratele de cruce al lui Kovesi. Părerea mea e că acțiunea e tardivă, dosarul e deja bine burdușit cu documentele incriminatoare.

2. Șoșoacă apare ca ruda săracă a familiei politice Vadim-Băsescu.

În cursul zilei de vineri televiziunile și site-urile antamate pentru a-i ataca pe cei de la AUR au rulat imagini cu Diana Șoșoacă plângând, în timp ce povestea întâlnirea ei cu fata violată la școala de vară a auriștilor. Deoarece e limpede că polițiștii și procurorii sunt vinovați pentru tergiversarea cazului, iar Șoșoacă nu a acuzat și acest lucru, mie mi-e clar că e o acțiune pentru obținere de capital electoral pentru SOS, iar lacrimile Dianei sunt \"\"a la Băsescu\"\". Ăsta e motivul pentru care o includ pe Șoșoacă în familia politică Vadim-Băsescu, dar ca \"\"rudă săracă\"\", având în vedere că e mai puțin cultă decât Tribunul și mai netalentată decât Băse. Am observat că nici Adriana Bahmuțeanu, una dintre importantele ei foste susținătoare, n-o mai crede pe Șoșo, aceasta a publicat pe contul ei de Facebook o anchetă solidă despre felul în care familia Șoșoacă cheltuie banii din conturile partidului SOS, de-aici și sintagma prin care internauții o gratulează pe senatoare, transmițându-i ironic că \"\"Totul se plătește Diana!\"\". Un prieten din presă mai hâtru mi-a zis că el are o altă sintagmă mai veselă, potrivită pentru Diana, anume \"\"Numai soțul lui Șoșoacă să nu fii!\"\".Un răutăcios!

3. Hitter-ul Dănutzei Budeanu s-a mobilizat ca să-și apere diva.

Dănutza Budeanu s-a supărat pe mine pentru că am zis de vreo două ori că e în mare pericol să se facă de râs apărându-l public pe Marcel Ciolacu, mai ales atunci când acesta trebuie criticat. N-a dorit să-mi răspundă chiar ea (se teme pesemne că voi dezvălui sursa informațiilor și protecției de care beneficiază ;-) ), l-a mobilizat deci pe un băiat cu care ea face cuplu la Verdict, unul Paul Hitter, despre care se spune c-ar fi chiar pictor. Iar băiatul ăsta, ce pare semi-priceput la toate, a compilat un text greu de citit prin care mă condamnă pentru că l-am declarat pe George Simion ca fiind \"\"boxerul-șef\"\" al politicii românești, Dănutza fiind într-un război de durată cu cel pe care l-a poreclit (în mod amuzant) SIEmion, crezând că face pe plac celeilalte \"\"păduri\"\". Nu vă redau fragmente din text că n-aveți ce citi, dar să știți că băiatul Hitter a scris cu pasiune proporțională cu admirația lui pentru diva sa, iar eu am priceput la final că titlul de \"\"boxer-șef\"\" este deținut deja de către Dănutza Budeanu. Pe care o așteptăm deci în ring, în șort (scurt) și cu maieu (decoltat), ca să-și pună în joc titlul!

4. Grindeanu speră să-l egaleze pe Hunor Kelemen.

Știți că în urma emisiunii sale de săptămâna trecută ce-a produs valuri și multe știri, l-am declarat pe Hunor Kelemen, la modul serios, ca fiind cel mai bun analist politic dintre politicieni. Sorin Grindeanu, ca tip bine informat, o fi auzit asta și a încercat la rândul său ieri o evoluție similară în urma căreia a produs și el vreo 6 știri. Cel mai mult mi-a plăcut cea referitoare la evoluția AUR, unde Grindeanu zice așa: “Am câte exemple vreţi de acest tip, de baloane care par că sunt foarte mari şi când vine testul turnesolului s-au spart”. Atât s-a putut!

5. Adrian Sârbu bate câmpii ca să fie iertat de toți banii pe care i-a furat de la stat.

Aseară în pauza meciului de rugby dintre Irlanda și Scoția (superb!), butonând telecomanda televizorului, am dat peste Adrian Sârbu evoluând agitat pe ecranul propriei televiziuni, băgate-n insolvență, credeam că se bate mediatic cu creditorii, atacatorii, dușmanii. Nici vorbă de așa-ceva, Sârbu ne explica nici mai mult nici mai puțin decât geopolitica conflictului israelo-palestinian, dar acuzând sosiile lui Putin care sunt responsabile de războaiele de pe planetă, Putin cel real fiind deja un mort-viu, mai ales că ne-a spus că știe el că undeva pe planetă (n-a zis unde) se produc niște arme sofisticate care vor pune pe butuci armamentul nuclear actual. N-a uitat să dedice o odă Americii și felului înțeleptt în care e condusă de către administrația Biden, sugerându-ne să stăm negreșit zilele astea cu ochii pe Trump, care va face ceva devastator pentru planetă. N-a zis dacă în complicitate cu Putin sau Xi sau Kim Jong Un!

6. Putin joacă tare și-n conflictul Israel-Palestina! (comentariul de ieri după-masă)

Rusia preia treptat rolul și autoritatea militare pe care SUA le aveau înaintea războiului ucrainean. După aranjarea treburilor în conflictul vechi de peste 35 de ani dintre Azerbaidjan și Armenia referitor la Nagorno-Karabakh, umilindu-i pe americani și luând partea azerilor, Putin încearcă acum același lucru în conflictul israelo-palestinian. Geopoliticienii cunosc că atacurile palestiniene sunt sponsorizate de către Iran, care n-ar fi declanșat așa-ceva fără acordul prealabil al Rusiei. La rândul său, Israelul și Netanyahu se află într-o poziție de dependență strategică față de regimul lui Putin, având în vedere conflictul la vedere al guvernului lui Bibi cu tripleta ce conduce azi America, respectiv Obama-Biden-Nuland. Intervenția rusească expusă prin știrea curentă (Rusia intervine în conflictul din Israel - Kremlinul cere încetarea imediată a focului (stiripesurse.ro)), sugerează jocul sofisticat al Kremlinului, iar următoarele ore și zile vor aduce noi dezvoltări pe linia pe care-am expus-o în mod succint. E limpede însă că situațiile sunt mult mai greu de consolidat decât în cazul Nagorno-Karabakh!

Cozmin Gușă