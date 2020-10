Costel Alexe a preluat mandatul de președinte al CJ Iași: ”Voi fi preşedintele de Consiliu Judeţean al tuturor”

"În curtea interioară a Palatului Culturii sunt ceilalţi 97 de primari din judeţului nostru pe care vreau să îi asigur că indiferent de culoarea politică, fie că sunt liberali, social-democraţi sau primari USR-PLUS, voi fi preşedintele de Consiliu Judeţean al tuturor. Prea mult timp, în judeţul nostru, ieşenii au fost împărţiţi în două categorii, în funcţie de culoarea sau de simpatiile politice ale primarului", a declarat Costel Alexe.

Acesta a vorbit despre necesitatea unei echipe unite, care să dezvolte judeţul Iaşi şi să reducă decalajele dintre estul şi vestul ţării.

"În aceşti patru ani de zile eu şi echipa din CJ Iaşi îmi doresc ca prin implementarea tuturor proiectelor, prin accesarea fondurilor europene, fondurilor guvernamentale, să aducem dezvoltarea în judeţul nostru şi împreună să reuşim să reducem aceste decalaje de care s-a tot vorbit foarte mulţi ani dintre vestul şi estul ţării. Îmi doresc foarte mult ca în aceşti patru ani de zile să reuşim împreună să facem ceea ce nu am reuşit până acum poate ca şi clasă politică. Pentru că de multe ori a lipsit viziunea, alte ori au lipsit fondurile, dar de cele mai multe ori cred că a lipsit echipa. Iar acum vreau să cred că după foarte mulţi ani (...) suntem mai hotărâţi ca niciodată să facem echipă pentru ca fondurile europene, fondurile guvernamentale şi dezvoltarea judeţului nostru să fie o prioritate pentru noi toţi. (...) Astăzi, după 15 ani de activitate politică (...) am experienţă, am cunoştinţele, am determinarea şi, cel mai important, sunt foarte hotărât ca împreună cu viitorii consilieri judeţeni, cu parlamentarii de Iaşi, cu primarul municipiului Iaşi, cu sprijinul Guvernului României, sunt foarte hotărât să facem echipă", a spus Alexe, potrivit AGERPRES.