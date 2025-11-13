Doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – un anestezist și un ortoped – sunt vizați de o anchetă de corupție, după ce un aparținător al unui pacient a depus o plângere la Parchet. Conform surselor unor surse judiciare, plângerea vizează sume de bani solicitate în schimbul unei operații recente.

Cei doi medici au fost opriți în trafic și conduși la audieri

În urma sesizării, anchetatorii au demarat rapid acțiunea. Polițiștii s-au deplasat la spital, iar cei doi medici au fost opriți în trafic și conduși la audieri. Pentru a elucida cazul, procurorii au solicitat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona sălii de operație, acolo unde ar fi avut loc discuțiile privind presupusa mită.

Medicii neagă acuzațiile

Surse din anchetă au precizat că medicii au fost audiați și, la acest moment, au negat toate acuzațiile de corupție care le sunt aduse. Ulterior, aceștia au fost lăsați să-și reia activitatea la spital.

Ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii continuă să strângă probe pentru a stabili dacă există elemente care să confirme faptele de luare de mită.