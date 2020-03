Coronavirus. Vasul de croazieră Grand Princess, cu cel puțin 21 de cazuri de COVID-19 la bord, a acostat în California

Potrivit sursei citate, aproximativ 3.500 de pasageri şi membri ai personalului din 54 de ţări se află la bordul vasului Grand Princess, care a fost ţinut în largul coastelor SUA începând de miercuri, după efectuarea testelor în urma decesului din cauza COVID-19 a unui pacient care a călătorit anterior pe vas.



Printre persoanele infectate se află 2 pasageri și 19 membri ai echipajului. Numărul acestora ar putea fi însă mai mare având în vedere că doar 45 dintre pasagerii aflați la bord au fost testaţi săptămâna trecută.



Este de aşteptat ca eliberarea vasului să dureze până la trei zile, persoanele infectate fiind coborâte primele. Conform noilor dispoziții luate în vigoare ca urmare a extinderii îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, pasagerii vor fi transferaţi în bazele militare din California, Texas şi Georgia pentru a fi testaţi şi trimiși ulterior în carantină timp de 14 zile.



În ceea ce-i privește pe pasagerii străini, aceștia ar urma să fie repatriaţi în ţările de origine cu zboruri charter. De cealaltă parte, membrii echipajului vor rămâne pe navă, urmând să fie stabilite măsurile de carantinare a acestora. Potrivit operatorului Princess Cruises, vasul de croazieră va părăsi portul din California imediat după debarcarea pasagerilor.

Vă reamintim că preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că ar prefera ''ca oamenii să rămână pe vas'', adăugând: ''Nu am nevoie ca cifrele să se dubleze din cauza unei nave''.



În prezent, numărul cazurilor de contaminare cu coronavirus este în creștere în Statele Unite, potrivit unei hărţi interactive a Universităţii Johns Hopkins, fiind raportate 600 infectări şi 22 de morţi. În plus, mai multe state, inclusiv New York şi California, au declarat stare de urgenţă.