Răsturnare de situație - Nu se închid școlile, se suspendă doar cursurile

In urma unei video conferinte sustiunte de Monica Anisie cu inspectorii din tara, s-a ajuns la concluzia ca scolile nu se vor inchide propriu-zis, ci doar se suspenda cursurile. In cele mai multe judete din tara profesorii, invatatorii si educatorii vor merge la scoala in mod normal, la program, doar elevii nu se prezinta la cursuri.

Creşele, grădiniţele, şcolile primare şi gimnaziale, liceele şi şcolile profesionale îşi întrerup cursurile începând de miercuri şi până pe data de 22 martie, după cum a decis Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.



Măsura aprobată în şedinţa de luni ar putea fi prelungită în funcţie de situaţie.



"Această măsură se referă la toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fie de stat, fie învăţământ particular. Este vorba despre unităţile de învăţământ preşcolar, adică grădiniţe, primar, gimnazial, liceal şi postliceal. Toate unităţile de învăţământ preuniversitar", a declarat ministrul Educaţiei, Monica Anisie.



Tot luni a fost decisă şi suspendarea tuturor olimpiadelor şcolare judeţene şi regionale, precum şi a competiţiilor sportive, până la o dată care va fi comunicată ulterior.