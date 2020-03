Coronavirus România - Comisia Europeana, ajutor financiar pentru țările afectate de coronavirus

Comisia Europeana a emis un comunicat de presa prin care anunta ca va pune la dispozitia statelor membre un prim pachet de 7,5 miliarde de euro si un total de 25 de miliarde de euro pentru sprijinul economiilor care sufera din cauza coronavirus.

Decizia a fost anuntata dupa videoconferinta Consiliului European de marti seara, cea la care au participat sefii de stat si de guvern din UE, inclusiv Klaus Iohannis.

Comisia va renunta in prima faza in acest an la obligatia de a solicita statelor membre rambursarea prefinantarii necheltuite de catre statele membre. Banii vor putea fi cheltuiti pentru a lua masuri directionate spre sectorul de sanatate si piata muncii, cele mai afectate de coronavirus.