Coronavirus Romania - Cazul 31 - Bărbat de 42 din Iași. A călătorit în Veneția

Coronavirus Romania - Din datele pe care le avem pana in aceste momente un barbat de 42 de ani confirmat in Iasi. A fost in Venetia si a fost internat. Acum e la Spitalul de boli infectioase.

Coronavirus Romania. Deși numărul îmbolnăvirilor crește, oficialii români rămân optmişti în privința evoluţiei epidemiei de coronavirus. Românii infectați sunt în stare bună, iar ţara noastră se află în scenariul doi în lupta contra coronavirusului a informat, la începutul şedinţei de Guvern, ministrul Sănătăţii. Victor Costache a explicat şi ce înseamnă acest stadiu, ,,o fază de transmitere sporadică, departe de ce se întâmplă în Italia".

Coronavirus Romania. România are 31 de cazuri de îmbolnăvire confirmate. Asta înseamnă că țara noastră a trecut în scenariul 2 al epidemiei - de la 26 de cazuri în sus.

Coronavirus Romania. Potrivit autorităţilor, scenariul 2 va presupune următoarele măsuri suplimentare: anchete epidemiologice mai extinse, secții separate pentru coronavirus în spitale, limitarea unor intervenții chirurgicale care nu sunt absolut necesare, adică cele pentru boli cronice sau intervenții programate şi un control la graniță mai accentuat, care să vizeze și persoanele din alte țări decât cele care sunt în zona roșie sau zona galbenă. Victor Costache a explicat că autorităţile se pregătesc pentru a trecere în scenariul 3 sau 4.

Coronavirus Romania. Pe 4 martie, autoritățile au adoptat o decizie legată de scenariile privind evoluţia și intervenția în cazul infecţiei cu noul coronavirus în România. Scenariul 1 presupune existenţa de la 1 la 25 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Scenariul 2, de la 26 până la 100 de cazuri, scenariul 3, de la 101 până la 2.000 de cazuri de infecție, iar ultiml scenariu vorbeşte deja despre peste 2.001 cazuri de îmbolnăvire.