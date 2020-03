Coronavirus România - Cazul 30 - Un medic care a intrat în contact cu bărbatul internat la Gerota

E vorba de o femeie de 43 de ani care lucreaza in spitalul Gerota. Este vorba de un cadru medical care a intrat in contact cu barbatul depistat cu coronavirus, ieri si care a fost internat la Gerota. Din datele pe care le avem, aceasta femeie de ani este contact al acelui pacient si a fost testata cu rezultat pozitiv, infectata cu Covid 19. Declaratii vor fi facute in perioada urmatoare si se vor publica buletine de analize pentru mai multe persoane.

Am intrat in scenariul doi al autoritatilor, masuri mai aspre, dupa depistarea cazului cu numarul 26.