Nou bilanț oficial - Scenariu 4, activat: 65 de decese și 2.109 cazuri confirmate

Coronavirus Romania - S-a intrat in scenariul 4 - Oficial, Raed Arafat a anuntat ca existau luni seara 2.109 cazuri dar si 65 de morti. Dintre cei 65, 13 au murit in Spitalul de la Suceava in ultima saptamana, insa autoritatile nu au raportat opiniei publice decat acum cifrele.

La ora 20.00 erau 2.109 cazuri confirmate și 65 de decese, a precizat Arafat.

Dintre cazurile confirmate, 593 sunt în municipiul Suceava.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că municipiul Suceava și opt comune limitrofe intră în carantină totală, iar în jurul acestora va fi instituită o zonă de protecție.

„Este o situație complexă. Evoluția cazurilor din județul Suceava, densitatea îmbolnăvirilor, riscul răspândirii infecțiilor, analiza făcută cu specialiștii în boli infecțioase au făcut ca în această seară să luăm o decizie extrem de importantă”, a spus ministrul de Interne Marcel Vela, aunțând noua ordonanță militară.

În ultimele 24 de ore au fost raportate 22 de decese din cauza Covid-19. 13 dintre acestea au avut loc la spitalul din Suceava, în perioada 22-29 martie, dar au fost raportate abia astăzi.