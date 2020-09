Copil de șase ani infectat cu COVID-19, internat la spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală

Potrivit sursei citate, copilul a fost operat de peritonită, starea lui de sănătate fiind bună.



"Sâmbătă seara a venit de la spitalul Gomoiu un baiețel de 6 ani cu test Covid pozitiv și simptomatologie de apendicită acută cu peritonită. A fost operat în urgență în sala din compartimentul special Covid.



Evoluția a fost favorabilă cu ameliorare ușoară din zi in zi. Starea lui este stabilă, nu este intubat, are numai o mască de oxigen care-i menține o saturatie bună. Este tinuț în continuare sub observație și pentru o ușoară afectare pulmonară dată de infecția cu Covid, dar care nu are o simptomatologie zgomotoasă", a explicat purtătorul de cuvânt al Spitalului "Grigore Alexandrescu".

Până în prezent, cazul cel mai grav de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în rândul copiilor, raportat în România, rămâne cel al băiețelului de 10 ani, din Buzău, care a fost transferat la Spitalul Gomoiu din Capitală în urma unor complicații apărute ca urmare a infectării. De altfel, acesta este și primul copil care ajunge la Terapie intensivă. Medicii susțin că acesta a dezvoltat și un sindrom inflamator periculos, boala Kawasaki, care a fost asociat cu noul coronavirus.