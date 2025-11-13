Radu Miruță vine dintr-o familie înstărită, astfel încât cei doi copii ai săi au primit din partea bunicilor, părinții ministrului Economiei aproape 40.000 de euro.

Actualul ministru al Economiei este fiul lui Gheorghe Miruță, fost președinte al Tribunalului Gorj. Tatăl acestuia s-a pensionat în anul 2010, urmând ca în 2017 să ceară întoarcerea în câmpul muncii, renunțând la pensie.

Inițial, Gheorghe Miruță a dorit reîncadrarea la Judecătoria Novaci, dar CSM l-a refuzat, motivând că respectiva instanță nu are un grad de încărcare atât de mare.

La doar 40 de ani, Radu Miruță este considerat unul dintre cei mai bogați miniștri din Guvernul Bolojan. Acesta deține o vilă de peste 200 de metri pătrați în Târgu Jiu, pe care ar fi obținut-o prin donație de la părinți.

Totodată, acesta mai are jumătate dintr-un alt imobil aflat în același oraș. De asemenea, Radu Miruță deține și patru terenuri intravilane, două automobile și o motocicletă, potrivit declarației de avere din 2025.

Ministrul USR are în bancă sume impresionante de bani: aproape 600 de mii de euro.