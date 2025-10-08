Autoritățile intervin chiar la acest moment în centrul Capitalei, după ce un copac uriaș s-a desprins din rădăcini și a căzut pe patru mașini. Pagubele sunt însemnate cu atât mai mult cu cât șoferii acestor mașini, am vorbit mai devreme cu ei, nu au casco. Asta înseamnă că vor suporta singuri cheltuielile.

Luneta unei mașini este spartă, parbrizul, la fel la alte mașini. Oamenii sunt disperați, nu se așteptau la acest lucru, pentru că multe din mașini sunt parcate pe cealaltă parte a grădinii, nu se așteptau să se trezească de dimineață atunci când pleacă la serviciu și să vadă copacul căzut pe mașina lor.

Autoritățile spun că va dura această intervenție destul de mult timp, probabil câteva ore și nu este singura din Capitală, pentru că intervin autoritățile și în Pantelimon, acolo unde o stradă a fost complet inundată de apă, dar și un alt copac în această dimineață a căzut pe o mașină care se afla în deplasare.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar cei care se aflau în interiorul mașinii au reușit să iasă teferi de acolo.