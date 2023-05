Un fost ministru din Consiliul de Securitate al Țării, Eugen Orlando Teodorovici, susține că acestea au fost provocate de exploatarea de gaz de către OMV. "Au mărit cantitatea de gaz cu exploatarea de gaz. Acolo, ca să produci exploatarea de gaz, trebuie să produci niște explozii subterane și s-a intensificat acest vid de exploatare a gazului, punându-se pe seama cutremurului din Turcia cu ce se întâmplă la Gorj. Cutremurele nu sunt din cauze naturale, sunt provocate de cei care exploatează gazul acolo, mai au încă 5 ani de exploatare," a declarat Teodorovici pentru Puterea.





Într-o replică transmisă emisiunii "Culisele Statului Paralel", compania a transmis că "România are activități de producție de petrol și gaze de peste 100-150 de ani. În zona Olteniei, astfel de activități sunt documentate începând cu anii `50. În prezent, OMV Petrom derulează activități de producție in mai multe perimetre din zona Olteniei, aflate in judete precum Gorj, Dolj, Vâlcea. Operațiunile pe care le derulam in zona sunt exclusiv operațiuni convenționale, care se derulează cu respectarea legislației si a standardelor specifice. "



Cutremurele din ultima perioadă au provocat și pagube însemnate în județele Gorj, Cluj, Hunedoara, dar și în capitala. În urma acestor evenimente, până la finalul lunii februarie, au fost deja deschise peste 1.000 de dosare de daună, în baza polițelor de asigurare obligatorii și facultative pentru locuințe, anunță Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

