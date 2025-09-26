Consiliul Concurenței analizează vânzarea NAPOLACT. Cea mai mare companie de lactate, preluată de o firmă maghiară

Consiliul Concurenței începe analiza vânzării companiei Napolact către o firmă maghiară deținută de un apropiat al lui Viktor Orban.

Inspectorii vor analiza toate documentele, iar dacă tranzacția îndeplinește procedurile legale va fi autorizată. 

Consiliul Concurenței începe analiza pentru vânzarea Napolact

Vânzarea companiei de lactate a fost anunțată la finalul lunii iulie, iar imediat după mai multe voci au spus că tranzacția ar reprezenta o problemă de securitate națională.

 Unul dintre consilierii premierului a cerut o analiză amănunțită din partea Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străină Directe pe motiv că proprietarul este un apropiat al premierului maghiar.

 Fermierii se tem că după vânzarea aprovizionarea nu s-ar mai face de la ei, iar importurile din Ungaria ar crește. 