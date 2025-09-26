Inspectorii vor analiza toate documentele, iar dacă tranzacția îndeplinește procedurile legale va fi autorizată.
Consiliul Concurenței începe analiza pentru vânzarea Napolact
Vânzarea companiei de lactate a fost anunțată la finalul lunii iulie, iar imediat după mai multe voci au spus că tranzacția ar reprezenta o problemă de securitate națională.
Unul dintre consilierii premierului a cerut o analiză amănunțită din partea Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străină Directe pe motiv că proprietarul este un apropiat al premierului maghiar.
Fermierii se tem că după vânzarea aprovizionarea nu s-ar mai face de la ei, iar importurile din Ungaria ar crește.