Zhanibek Nugertayev, directorul general și administratorul Rompetrol Downstream SRL, a fost audiat la Secția 1 de Poliție din Capitală, în contextul unui dosar penal în care s-a început urmărirea penală sub suspiciunea de concurență neloială. Dosarul a fost deschis ca urmare a plângerii depuse de societatea Cardoil Avantaj SA, o companie cu care Rompetrol Downstream avea încheiat un contract pentru emiterea de carduri speciale utilizate la achiziționarea de carburanți și servicii în benzinăriile Rompetrol.

Potrivit surselor Mediafax, Cardoil Avantaj, care pre-plătea combustibilul și apoi se deconta cu clienții săi (șoferi, persoane fizice sau firme), a sesizat Poliția pe 2 octombrie, după ce, la sfârșitul lunii iulie 2025, Rompetrol Downstream a decis încetarea unilaterală a contractului, cu notificare valabilă începând cu 24 august 2025.

Acuzațiile: Colectarea abuzivă de date confidențiale

Plângerea penală consultată de Mediafax arată că, deși contractul înceta oficial la 24 august, sistemul de acceptare a cardurilor Cardoil a continuat să funcționeze parțial. În acest interval, Zhanibek Nugertayev ar fi dispus, conform sesizării, ca toate stațiile Rompetrol din țară să colecteze zilnic date detaliate despre utilizatorii cardurilor Cardoil: numele șoferilor, datele firmelor (adresă, CUI, înregistrare la Registrul Comerțului) și numerele de înmatriculare. Aceste informații confidențiale urmau să fie centralizate și transmise zilnic către conducerea Rompetrol Downstream.

Reclamanții susțin că aceste date au fost colectate cu intenția clară de a prelua clienții Cardoil Avantaj, contactându-i ulterior cu oferte comerciale directe din partea Rompetrol sau prin intermediul altor trei societăți afiliate care dețineau produse similare, cum ar fi cardurile Fill&GO. Cardoil Avantaj consideră că această acțiune reprezintă o formă de concurență neloială, fiindcă Rompetrol ar fi abuzat de poziția sa contractuală pentru a obține un avantaj nejustificat prin utilizarea unui secret comercial obținut prin "spionaj industrial sau comercial", faptă incriminată de articolul 5 lit. c) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.

Plângerea vizează conducerea Rompetrol

În plângerea penală, oficialii Cardoil Avantaj solicită urmărirea penală și trimiterea în judecată nu doar a companiei Rompetrol Downstream S.R.L., ci și a directorului general Zhanibek Nugertayev și a angajatului Dan Bodnaru. Cardoil Avantaj a anunțat că se va constitui parte civilă în dosar, urmând să comunice suma prejudiciului până la finalizarea urmăririi penale.

Compania reclamantă subliniază că, deși contractul inițial încheiat în ianuarie 2022 trebuia să aibă o durată de cel puțin trei ani, timp în care Cardoil Avantaj a plătit 100.000 de euro, Rompetrol a decis încetarea acestuia la scurt timp după numirea lui Zhanibek Nugertayev la conducere, fără ca firma parteneră să fi încălcat vreo clauză contractuală.

Reacția celor de la KMG International

Contactați de reporterii Mediafax, oficialii Grupului KMG International, din care face parte Rompetrol Downstream, au transmis un punct de vedere oficial.

„Speța la care faceți referire este legată de o dispută comercială între Rompetrol Downstream și o firmă terță, care oferă servicii logistice pentru flote. Înțelegem că o procedură legală este în desfășurare, iar compania își rezervă dreptul de a nu face alte comentarii până la finalizarea acesteia. De asemenea, menționăm că, până în prezent, societatea nu a primit nicio cerere formală din partea autorităților competente cu privire la acest caz. Rompetrol Downstream își arată deschiderea in susținerea oricărei proceduri legale și va pune la dispoziție toate informațiile solicitate. Totodată, precizăm că vom folosi toate mijloacele legale pentru a proteja imaginea și reputația companiei, precum și a angajaților și acționarilor acesteia”, au transmis reprezentanții Rompetrol Downstream.

Rămâne de văzut dacă anchetatorii vor decide punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Zhanibek Nugertayev, care are o experiență de peste 11 ani în cadrul KMG International. Rompetrol Downstream S.R.L. este compania care operează cele peste 1.250 de puncte de comercializare a carburanților ale grupului, raportând în 2024 o cifră de afaceri de 13,3 miliarde de lei.