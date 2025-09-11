"Am elaborat o nouă concepție de lucru, o concepție în sistem integrat pentru gestionarea valorilor ridicate de trafic preconizate odată cu începerea noului an școlar și cu revenirea multor cetățeni din concedii în Capitală.

Această concepție este realizată prin îmbinarea unei prezențe cu un număr mai mare de efective în intersecții, dar, în același timp, o corelare cu ceilalți actori, cu celelalte autorități și folosirea într-un mod eficient a sistemelor video.

Am crescut prezența în intersecții - de la 17 intersecții câte erau în perioada anterioară la 98.

Am suplimentat efectivele Poliției Rutiere atât la schimbul I, cât și la schimbul II. Momentele de prezență suplimentară sunt de la 7:00 până la 10:00 dimineața și, bineînțeles, în partea a doua a zilei, de la 16:00 la 19:30", a declarat, joi, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu.

El a adăugat că în Capitală funcționează 715 unități de învățământ, iar concepția vizează atât școlile, dar mai ales intrările și principalele coridoare de tranzit.

Totodată, Bogdan Despescu a transmis că, pe lângă cele 98 de intersecții, vor exista suplimentar, în anumite momente, alte șapte intersecții asigurate cu polițiști din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române.

"Pe lângă axul central, avem intrările din județul Ilfov, iar concepția îmbină resursa din București cu cea din IPJ Ilfov și de la Brigada Autostrăzi", a spus Despescu.

Potrivit secretarului de stat, în București locuiesc peste 2,1 milioane de locuitori, iar în județul Ilfov - aproximativ 530.000, parcul auto al regiunii depășind 1,8 milioane de vehicule, în timp ce numărul celor care tranzitează cu autovehicule Bucureștiul se situează undeva la peste 320.000 de vehicule.

Bogdan Despescu a menționat că măsura este una permanentă.