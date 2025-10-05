Cazul a intrat în atenția publică după ce tot mai mulți oameni au semnalat prezența a mai multor videoclipuri scurte postate pe pagina oficială a companiei și răspândite în tot internetul. Mai mult, compania ar fi plătit o firmă fără angajați și fără cod CAEN pentru publicitate.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au contactat compania de Apă Someș pentru un punct de vedere însă fără răspuns până la difuzarea acestui material.

Situația a fost prima dată semnalată pe un grup local de Facebook. Potrivit presei locale, directorul general al companiei ar fi declarat că suma este justificată însă ar fi recunoscut că nu a analizat piața înainte de a efectua achizițiile.

Astfel s-ar fi risipit 9000 de euro din bani publici, bani ce puteau fi folosiți pentru bunăstarea localnicilor. Potrivit presei locale, prima achiziție de materiale publicitare a fost în valoare de 3000 de euro după care au mai urmat două, în august și septembrie.

Materialele video produse includ clipuri scurte postate pe pagina de Facebook a companiei și pe noul cont de TikTok. Unele dintre acestea sunt extrase din podcasturi cu purtătorul de cuvânt al companiei, în timp ce altele prezintă informații despre costul apei de la robinet.

Mai mult, cheltuielile ar fi fost efectuate într-o perioadă în care se discuta despre reduceri bugetare la nivel guvernamental. Situația a stârnit o serie de controverse la nivel local. Președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat că a solicitat o anchetă în acest caz.