Oficialii de la Comisia Europeană spun foarte clar că până în acest moment țara noastră nu a luat suficiente măsuri pentru a reduce deficitul bugetar și iartă că, deși planul ar fi trebuit trimis încă de ieri la Bruxelles, Comisia Europeană vine cu o nouă amânare. Practic, ne mai lasă încă patru luni pentru a veni cu o reformă fiscală completă care să vină cu măsuri eficiente, dar și cu reforme.



Prognozele de la Comisie arată că deficitul va fi mai mare decât cel prognozat în Legea bugetului pe acest an. Dacă noi ne-am asumat 7%, cei de la Comisie spun că deficitul pe acest an se va apropia de 8 procente. Mai mult decât atât, aceștia spun că vom avea și o creștere a datoriei publice până la 59% din PIB la finalul acestui an.



Oficialii europene spun, de asemenea, că viitoarea reformă trebuie să cuprindă măsuri care să controleze cheltuielile statului, inclusiv cheltuielile cu salarii și cu pensii și că trebuie reforme astfel încât România să reușească să colecteze toate aceste taxe.



Deși termenul nou anunțat este 15 octombrie, oficialii de la noi trebuie să trimită acest set de măsuri la Bruxelles pentru că pe 8 iulie miniștrii de Finanțe și Economie se vor întâlni într-o nouă ședință a Consiliului ACOFIN, iar pe ordinea de zi va fi și acest subiect incendiar al reformelor pe care țările trebuie să le adopte pentru a reduce deficitul.