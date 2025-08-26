Codul Rutier 2025 explică regulile pentru transportul bunurilor mai lungi decât mașina. Fie că e vorba de o țeavă, o scândură sau o placă de rigips, dacă aceasta iese în afara mașinii, trebuie respectate anumite reguli. Iată ce ai voie să transporți, ce sancțiuni riști și cum trebuie să îți securizezi mărfurile voluminoase pe drumurile publice.

Se poate întâmpla să ai nevoie urgentă de o țeavă sau de o scândură. Acestea au dimensiuni care, în general, pornesc de la 2-3 metri lungime. De aceea, sunt transportate cu dube sau mașini de marfă mari, al căror gabarit permite încărcarea unor astfel de bunuri.

Dar, dacă te duci cu mașina personală, care e una mică, de oraș, aceste materiale nu vor încăpea. Astfel, o parte din țeavă sau din scândură va rămâne în afara mașinii.

Când transporți bunuri voluminoase, mai lungi decât mașina, trebuie să ții cont de regulile impuse de noul Cod Rutier 2025.

„Se interzice conducătorului de autovehicul […] să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia”, se stabilește în Art. 148 (5) din legea circulației.

Așadar, pentru a transporta un obiect voluminos, principala condiție este ca acesta să nu depășească dimensiunile mașinii.

De exemplu, dacă placa de rigips, țeava sau alt obiect încap cu totul în mașină, atunci poți circula legal.

Dar, dacă bunurile sunt mai lungi decât mașina, trebuie respecte anumite reguli.

Ce bunuri voluminoase ai voie să transporți și ce obligații ai

Autovehiculele care depășesc masa și/sau gabaritul trebuie echipate cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:

o plăcuță de identificare fluorescent-reflectorizantă, având fondul alb și chenarul roșu, montată la partea din stânga față;

marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternanțe albe și roșii, descendente către exterior, dacă lățimea autovehiculului depășește 2,5 m;

unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasă de culoare galbenă, montate astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă din față, din spate și din ambele părți laterale, precum și dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbenă montate pe părțile laterale la distanță de 1,5 m între ele;

lumini montate pe părțile laterale ale încărcăturii ori vehiculului care depășește lățimea de 2,5 m, care trebuie să funcționeze concomitent cu luminile de poziție, precum și un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.

De asemenea, bunurile trebuie fixate foarte atent, astfel încât:

să nu pună în pericol persoane ori să nu cauzeze daune proprietății publice sau private;

să nu stânjenească vizibilitatea conducătorului și să nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;

să nu fie târâtă, să nu se scurgă și să nu cadă pe drum;

să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu brațele de conducătorul acestora;

să nu provoace zgomot care să jeneze conducătorul, participanții la trafic ori să sperie animalele și să nu producă praf sau mirosuri pestilențiale.

când încărcătura constă în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixată pentru a nu se deplasa în timpul transportului și a nu depăși gabaritul vehiculului.

Ce amendă riscă șoferii care transportă neregulamentar mărfuri voluminoase?

Conform legii, șoferii care încalcă regulile de transport a bunurilor în sau pe mașină, riscă între 6 și 8 puncte de amendă.

Ceea ce înseamnă o sancțiune cuprinsă între 1.215 lei și 1.620 lei.

Iar în cazul în care polițistul consideră că e pusă în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, poate dispune imobilizarea vehiculului. Ceea ce înseamnă că șoferul nu va mai putea pleca de pe loc decât după ce descarcă bunul respectiv.

