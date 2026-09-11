Ciucu, inspirat de un oraș european: „Bucureștiul este încă departe de orașele așezate din Occident”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 09:34

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj critic la adresa lipsei de respectare a regulilor din București, după ce a participat, timp de două zile, la una dintre ședințele Comitetului European al Regiunilor, desfășurată la Maastricht, în Olanda.

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