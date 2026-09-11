Ciucu, inspirat de un oraș european: „Bucureștiul este încă departe de orașele așezate din Occident”

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj critic la adresa lipsei de respectare a regulilor din București, după ce a participat, timp de două zile, la una dintre ședințele Comitetului European al Regiunilor, desfășurată la Maastricht, în Olanda.
Primarul Sectorului 6 a comparat atmosfera din orașele occidentale cu realitatea din Capitală și a susținut că diferența nu este dată doar de numărul polițiștilor locali sau de camerele de supraveghere, ci mai ales de nivelul de responsabilitate al cetățenilor.
„De fiecare dată când ajung într-una dintre țările acestea așezate, ceea ce îmi place cel mai mult este ordinea”, a scris Ciprian Ciucu.
Edilul a arătat că, în astfel de orașe, regulile sunt „clare și simple”, iar oamenii nu caută constant să le încalce pentru a obține avantaje personale de moment, în detrimentul comunității.
Ciucu: „Problema noastră este mai adâncă”
În mesajul său, Ciprian Ciucu a dat mai multe exemple de comportamente pe care le consideră incompatibile cu ideea unui oraș european: parcarea pe spațiile verzi, depozitarea deșeurilor pe stradă sau zgomotul excesiv produs de terase și restaurante.
„Nimeni nu-și pune problema să parcheze pe spațiul verde, să depoziteze gunoiul la vreun colț de stradă fără să-l vadă cineva, să dea muzica tare la vreo terasă/restaurant sau orice altceva care să nu fie la locul lui”, a afirmat primarul Sectorului 6.
Ciprian Ciucu a precizat că explicația nu poate fi redusă la activitatea Poliției Locale sau la instalarea camerelor video. În opinia sa, problema ține de respectul dintre oameni, de grija față de oraș și de modul în care sunt priviți banii publici.
„Problema noastră este mai adâncă și ține de fiecare dintre noi. Este vorba despre respectul pe care ni-l datorăm unii altora, respectul pe care i-l datorăm orașului în care trăim și banilor publici cheltuiți”, a transmis acesta.
Primarul Sectorului 6 promite reguli mai stricte
Edilul a recunoscut că mesajul său ar putea stârni nemulțumiri, însă a subliniat că rolul unui primar nu este doar să răspundă favorabil criticilor, ci și să impună măsuri pentru funcționarea corectă a orașului.
„Mai avem până să ajungem la cultura civică, responsabilitatea și respectul societăților așezate din Occident. Destul de mult”, a spus Ciucu.
Primarul a anunțat că va continua să ia măsuri pentru respectarea regulilor în București, deși consideră că acest comportament ar trebui să pornească, înainte de toate, din responsabilitatea fiecărui cetățean.
„Eu voi face tot ce ține de mine în acești ani pentru a impune respectarea regulilor. Deși acest lucru ar trebui să vină din fiecare dintre noi, nu să ne fie impus”, a precizat el.
Regulament pentru vitrine și firme în București
Ciprian Ciucu a mai anunțat că administrația lucrează deja la un regulament privind vitrinele și firmele comerciale. Mesajul a fost însoțit de o fotografie cu o vitrină și o firmă din Maastricht, exemple pe care edilul le-a invocat pentru a sublinia importanța unor reguli unitare de aspect urban.
„Am pus poză cu o vitrină și cu o firmă pentru că lucrăm deja la un regulament pentru vitrine și firme. Și ei au. Bucureștiul nu are”, a scris Ciprian Ciucu.