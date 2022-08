„Fiecare are drept de a lua decizii pentru a gestiona situaţia politică pe plan local. Ce s-a petrecut la Satu Mare a fost o decizie a filialei PNL Satu Mare, care nu are nici un impact asupra stabilităţii coaliţiei, urmând să identificăm care sunt problemele ca să intervenim de la nivel central şi să rezolvăm problema acolo”, a afirmat Nicolae Ciucă, la Sinaia, într-o conferinţă de presă susţinută după o întâlnire regională cu liderii locali ai PNL.

„E clar că în mai multe filiale există dispute politice în coaliţie, şi este o chestiune de timp de când s-a format coaliţia. Ce doresc să se înţeleagă este ca tot ce am reuşit până în acest moment are ca fundament stabilitatea politică. Nu cred că poate cineva să-şi permită să destabilizeze o coaliţie care funcţionează, are rezultate. Dar problema de la nivelul filalei Satu Mare va fi rezolvată local”, a completat Ciucă.

Reacția liderului PNL a venit în contextul în care liderul PNL Satu Mare, deputatul PNL Adrian Cozma, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, că filiala judeţeană a decis în unanimitate retragerea membrilor săi din funcţiile de conducere ale Consiliului Judeţean Satu Mare şi Primăria Satu Mare. Cozma a acuzat UDMR de lipsa unui parteneriat onest.