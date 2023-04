"Reformele se afla in PNRR. Nimeni nu discuta reformele si nimeni nu va incerca sa le schimbe. Sunt si masuri pe cre vom incerca sa le luam imediat.

Sunt si discutii menite sa previna daca va fi o iarna mai grea, daca lucrurile in Ucraina vor lua o alta intorsatura. Mie nu mi-ar fi placut sa ne laudati ca stim ca oamenii politici nu trebuie laudati, dar sa vedeti aceasta abordare responsabil", a explicat liderul PSD.

El a dat si cateva exemple privind masurile pe care le au in vedere reprezentantii Coalitiei, si aici vorbim despre faptul ca nu vor mai exista persoane care sa fie doar un singur consiliu de administratie, iar indemnizatia pentru doctoratele doar daca activezi in domeniul in care ai doctoratul. In afara de ministerul Educatiei s-au inghetat angajarile - totusi daca apare o urgenta poti sa depui un memorandum ...

"Mi se pare incorect sa ai pensie de peste 20 mii lei, sa mai iesit si la pensie la 45 de ani - exact in maturitate profesionala - si sa ai un cumul de venituri de o suma care depaseste venitul presededintelui Romaniei. Acest lucru nu este normal.

Incorecta ca in acest moment anumite prsoane cumuleaza pensii si aici vorbim de judecatori, de parlamentari, astfel de situatii nu sunt sanatoase intr-o societate in care dorim sa ne crestem copiii. Atunci vedem latura constitutionala, daca nu e cazul, mi se pare corect sa venim cu o supraimpozitare a celor care depasesc. Nu este o limitare. Vorbesc de cumul pensie si salariu. Anumite structuri ale statului au niste dispozitii venite de la UE sa respecte o anumita salarizare. Acea salarizare depaseste venitul presedintelui Romaniei. Principalul bugetar al statului e presededintele Rom. E ales de populatie...

In Romania nu ne permite sa avem aceste venituri, asadar venim cu o impozitare suplimentara", a aratat social-democratul.