Manole, a declarat că instituția pe care o conduce va renunța în curând la mai multe chirii costisitoare, prin relocarea angajaților în spații proprii sau aflate în administrarea altor instituții.

„Avem niște chirii în Ministerul Muncii pe care, în curând, le vom putea închide, pentru că vom putea duce lucrătorii Ministerului în spații pe care le avem sau pe care le vom avea foarte repede în aceste săptămâni. Adică spații fie ale Casei de Pensii, fie ale altor deconcentrate, astfel încât să renunțăm, de exemplu, la cea mai mare dintre chirii, pe care o avem de aproximativ 30.000 de euro pe lună”, a explicat Florin Manole, potrivit Realitatea Plus.

Oficialul a precizat că relocarea angajaților este esențială pentru a evita blocaje: „Avem niște salariați care lucreazăîn zona de nord a Bucureștiului, au nevoie de spațiu să lucreze, dar am găsit spații alternative, astfel încât să închidem. Nu putem să închidem acea chirie înainte de a avea unde să relocăm acei angajați.”

Potrivit ministrului, măsura face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a cheltuielilor și de utilizare a resurselor proprii ale Ministerului Muncii.