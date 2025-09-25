Berbec

Atitudinea pe care o adopți în perioada imediat următoare este crucială. Planetele îți ghidează pașii spre decizii care nu mai suportă amânare și mai ales, planuri de bun augur. E momentul ideal pentru a lua taurul de coarne.

Simți că ești de neclintit în domeniul profesional, unde dai randament până la 1 octombrie. Muncești cu drag și spor și câștigurile sunt mai aproape decât crezi. Superiorii te au în vedere pentru un bonus substanțial sau o promovare neașteptată.

Îți dorești de multă vreme să urci pe scara ierarhică și acum poți demonstra că meriți un post mai bun. Motivația, ambiția și perseverența sunt cuvintele care te caracterizează. Drumul către succes este presărat cu intenții bune, bani și fericire.

Rac

Idealuri și vise mai vechi se îndeplinesc, totul depinde de alegerile pe care le faci. Ești mai motivat ca niciodată să duci la bun sfârșit proiectele pe care le-ai început. Nu mai suportă amânare niciun plan din agenda personală sau profesională.

Dai peste abundență pentru că vin bani din mai multe surse. Poate fi vorba de o recompensă pentru o muncă realizată în trecut sau un răspuns pozitiv de la bancă. Sunt finanțe câștigate greu și care merită să fie puse deoparte pentru zile negre.

Până pe 1 octombrie fericirea îți luminează sufletul și viața. Te bucuri de o relație extraordinar cu bună cu oamenii cu care interacționezi. Poți avea legături armonioase sau întâlnești pe cineva cu care ești pe aceeași lungime de undă.

Fecioară

Ești determinat să finalizezi proiecte, așteptând laude din partea șefilor. Îți dorești să fii aclamat la scară largă și pentru asta ieși mai mult din zona de confort. Ai lumea la picioare atunci când nu-ți mai pasă de ce cred ceilalți despre tine.

Ar fi cazul să faci ce simți și tot ce-ți trece prin minte, numai așa vei aduna cele mai frumoase amintiri. Bucuria vine din lucruri mărunte, nu mai lăsa în urmă pasiunile care te relaxează. Scoate de la naftalină acele hobby-uri care te încântă cu totul.

În centrul atenției este planul personal. Până pe 1 octombrie te pui mai des pe primul loc, fără a fi egoist în vreun fel. Pășești cu mare încredere în noul drum pe care îl trasezi pas cu pas. În sfârșit, pui pasiune în tot ce faci.

Săgetător

Norocul și carisma te urmează și te determină să depășești anumite bariere. Se anunță o perioadă intensă, cu schimbări remarcabile și cu șanse unice. Profită din plin de oportunitățile care aduc bucurie deplină și satisfacții materiale.

Poți câștiga mai mulți bani până pe 1 octombrie, trebuie doar să nu dai cu piciorul ofertelor care vin de la prieteni sau apropiați. Ai posibilitatea să semnezi un contract avantajos sau să pornești o mică afacere de familie.

Astrele anunță că accentul este pus pe latura financiară. Abundența te lovește peste noapte, dar asta nu înseambă că trebuie să risipești banii aiurea. Reușești să fii cumpătat și nu te arunci cu capul înainte la tot felul de achiziții.

Vărsător

Treci peste toate obstacolele și piedicile până pe 1 octombrie. Ești focusat pe lucrurile pe care ți le dorești și veștile bune nu întârzie să apară. Vine o perioadă spectaculoasă, cu decizii importante și câștiguri pe măsură. Partea materială este foarte bine aspectată.

Obiectivele personale se ating rapid, mai ales dacă este vorba de a economisi bani. Pui deoparte pentru o vacanță la care visezi de multă vreme. Faci planuri de pe acum pentru că nu îți vezi existența fără acea deplasare care te va încărca cu energie pozitivă.

Fericirea își face simțită prezența în cazul nativilor singuri. Apare posibilitatea unei legături de lungă durată, alături de o persoană care îi înțelege pe deplin. Cei aflați într-o relație de cuplu trec la nivelul următor, potrivit sursei.