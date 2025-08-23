Ferrari F50 al creatorului de modă Ralph Lauren a devenit cel mai scump vehicul vândut vreodată în lume. Ceea ce diferențiază Ferrari-ul F50 al lui Ralph Lauren de alte mașini este faptul că este doar unul dintre cele două exemplare de acest tip, galben strălucitor, fabricate în SUA.

Iar vânzarea sa l-a transformat oficial în cel mai scump exemplar vândut vreodată, relatează supercarblondie.com.

Așteptările dinaintea scoaterii mașinii la licitație erau deja foarte mari, dar nimeni nu credea că Ferrari F50 va fi vândut pentru o sumă atât de mare.

Până acum, cel mai scump Ferrari F50 vândut vreodată s-a vândut cu puțin peste 5,5 milioane de dolari.

Ferrari F50 a doborât recordul, cu un preț de e vânzare de 9,245 milioane dolari

Până la momentul licitației, atinsese un preț de vânzare de 9,245 milioane de dolari.

Dacă calculele sunt corecte, asta înseamnă că este aproape dublu față de prețul record anterior.

De ce această supermașină este atât de scumpă și ce o face atât de specială?

În primul rând, istoria fostului său proprietar o face deja o piesă obligatorie. Faptul că a fost deținută de o personalitate de calibru precum Ralph Lauren sporește pedigree-ul deja stelar al supermașinii.

In plus, acest exemplar este unul dintre cele două existente în SUA.

De fapt, F50 este doar una dintre cele două mașini cu specificații americane care au părăsit Italia în ”Giallo Modena”, acel finisaj galben strălucitor atrăgător.

Ferrari F50 a stat timp de opt ani în colecția privată a creatorului de modă

Comandat de Ralph Lauren în 1995, acest Ferrari F50 a stat timp de opt ani în colecția sa privată. Și a avut o companie selectă, alături de mașini emblematice, precum Ferrari 250 GTO și McLaren F1.

Chiar dacă are un pedigree cu legendar, această supermașină reprezintă mai mult decât doar numele său. În primul rând, are doar 7.885 km pe kilometraj. De asemenea, a fost supusă unei revizii complete în 2024.

Este certificată Ferrari Classiche din 2009, garantând autenticitatea până la cel mai mic detaliu

Înseamnă că toate piesele sensibile – rezervoarele de combustibil, anvelopele, frânele – au primit îngrijirea necesară.

De asemenea, este certificată Ferrari Classiche din 2009, garantând autenticitatea până la cel mai mic detaliu.

Săptămâna auto de la Monterey a fost martora unor mașini incredibile care și-au găsit noi proprietari. Dar Ferrari F50 care i-a aparținut lui Ralph Lauren s-ar putea să fi fost una dintre cele mai incredibile mașini.

Ralph Lauren, cunoscut colecționar de automobile, are o avere estimată la 9 miliarde de dolari

Ralph Lauren este un cunoscut colecționar de automobile, printre cele aproximativ 100 de mașini (care au o valoare totală de peste 350 de milioane de dolari) pe care le deține unele fiind extrem de rare.

Șaptesprezece automobile din colecția sa au fost expuse la Musée des Arts Décoratifs, Paris, în 2011.

Cu o avere netă estimată la aproape 9 miliarde de dolari, Ralph Lauren se află pe locul doi în topul 10 al celor mai bogați creatori de modă din lume, după Giorgio Armani (13, 1 miliarde de dolari și înaintea lui Miuccia Prada – 4.3 miliarde de dolari).