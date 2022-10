Multe dintre aceste diete-minune, care promit rezultate extraordinare cu un minim de efort, devin faimoase și atrag din ce în ce mai mulți adepți. Problema este că ele nu funcționează și pot fi chiar nesănătoase, având un impact grav asupra organismului, scrie sfatulparintilor.ro..

Dietele extreme, prezentate că soluții-minune la problemele cu greutatea în exces, presupun pierderea unui număr mare de kilograme într-un timp foarte scurt. Fiecare dintre noi a încercat la un moment dat sau măcar a auzit de diete rapide de genul „7 kilograme în 7 zile“ sau „3 kilograme în 2 zile“. Apelăm la ele, de regulă, înaintea unui eveniment important din viață noastră, pentru că vrem să arătăm bine într-o anumită rochie, înainte de vacanță la mare, că să ne putem etala cu încredere costumul de baie pe plajă, sau dimpotrivă, toamna, când revenim la birou și vrem să le arătăm colegelor că ne-a priit concediul.

Cele câteva kilograme pe care le pierdem inițial nu au nicio legătură cu arderea țesutului adipos, ci reprezintă apă pe care o eliminăm. Reversul medaliei este că aceste rezultate promițătoare nu durează mult. Imediat ce încetăm dietă și reîncepem să mâncăm normal, kilogramele revin, adesea mai multe decât înainte.

Cea mai scurtă cale către silueta mult visată este, în consecință, renunțarea la dietele drastice și schimbarea stilului de viață, după un plan bazat pe alegeri informate și echilibrate, pe care se le putem respectă pe termen lung și foarte lung, potrivit sfatulparintilor.ro.

Diete rapide. Dieta Hollywood

Dieta Hollywood se rezumă la băutul de sucuri naturale detoxifiante pentru 24 sau 48 de ore, timp în care nu ai voie să mănânci absolut nimic. Aceste sucuri se spune că ajută la curățarea organismului, scapandu-te de toxinele ce împiedică arderea grăsimilor. Neajunsul dietei este că, deși poți asimila din suc o parte din nutrietii de care ai nevoie, pentru că nu te alimentezi deloc organismul percepe cură că pe o criză de înfometare și intră în modul de supraviețuire. Asta îl determina să stocheze toate rezervele de grăsime, știind că va avea nevoie de ele pentru energie (cu alte cuvinte, se pregătește pentru o înfometare prelungită), iar tu începi să elimini apă în loc să arzi țesut adipos. La finalul celor două zile de dietă, când reîncepi să te hrăneșți normal, vei pune la loc kilogramele pierdute în condiții atât de tensionate pentru corpul tău, ceea ce va face că efortul să fi fost nu doar inutil, ci și foarte nociv. Cele mai nocive diete rapide de care trebuie să te fereșți cu orice preț Diete rapide.

Diete rapide. Dieta Adkins

Dieta Adkins presupune excluderea carbohidraților din alimentație sau consumarea lor în cantități infime. Deși pe termen scurt vei reuși să dai jos câteva kilograme, această dietă are multe efecte secundare, care îți vor dezechilibra profund organismul, ceea ce o face extrem de nesănătoasă. Asta deoarece corpul tău are mare nevoie de carbohidrați – ei sunt „combustibilul“ organismului, ne dau energia pentru funcționarea organelor și pentru activitățile zilnice și sunt, de altfel, ușor de „topit“ dacă faci mișcare. Privarea organismului de carbohidrați duce la epuizarea lui, iar acesta va începe să nu mai funcționeze cum trebuie, intrând în stare de criză. De aici pleacă o suită de probleme de sănătate. Iată de ce e bine să mai reduci consumul de carbohidrați din când în când, dar nu trebuie niciodată să-i elimini complet din dietă.

Diete rapide. Dieta cu supă de varză

Dieta cu supă de varză este foarte strictă și durează șapte zile, în care ai voie să mănânci doar atât: supă de varză. Cu toate că varză este sănătoasă și are multe beneficii pentru corp, ea nu asigura nutrienții necesari că să mențînă funcțiile organimului la parametri normali, cu atât mai mult timp de șapte zile. De altfel, această supă a fost aleasă pentru că are aproape zero calorii, astfel încât la finalul fiecărei zile numărul de calorii arse va fi întotdeauna mai mare decât numărul de calorii ingerate. Unde mai pui că asta e o dietă de care e foarte greu să te ții, pentru că ajungi repede să te saturi de aceeași supă interminabilă de varză.

Din ziua a două gustul ei ți se va părea insuportabil (eu, deși am încercat dietă acum mai bine de trei ani, nici astăzi nu suport mirosul de varză fiartă din cauza acelei supe, iar toate kilogramele pe care le-am dat jos atunci – și au fost multe – le-am pus dublu înapoi după ce am oprit dietă).

Ține minte! Astfel de diete devin populare pentru că promit (și câteodată produc) rezultate rapide, însă, din păcate, mică victorie nu este de durata și poți ajunge chiar să te îmbolnăvești în timp ce te chinui să urmezi o dietă sau altă. Stresul asupra organismului este incredibil de mare, iar la final nu poți evita decepția, pentru că mereu te vei îngrașă la loc. De aceea, e mai bine să te fereșți de aceste diete-minune, precum și altele care vor mai apărea, și să încerci să slăbești sănătos.