România se confruntă cu un val de scumpiri fără precedent, iar asta îi afectează și pe politicieni, nu doar pe românii de rând.

Spre exemplu, Anca Dragu, senator USR spune că mama sa are o pensie mai mică de o mie de lei și îi face cumpărăturile pentru că nu se descurcă. „Eu cumpăr pentru mama mea, care are o pensie mai mică de atât, din păcate, şi simt. Aproape 1.000 de lei are. Și eu și sora mea o ajutăm, altfel nu avem altă soluție", a explicat Anca Dragu.

