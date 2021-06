Cuptor electric incorporabil Bosch HBN211E4

Unul dintre cele mai ieftine produse ale acestui brand este acest cuptor electric de tip rezidențial, cu dimensiuni de 54,8 cm înălțime, 59,5 cm lățime, 59,5 cm adâncime și greutate de 31,5 kg. Are eficiență energetică clasa A, putere 2,8 kW, un consum de 0,99kW/h și capacitatea de 66 l. Este un cuptor electric incorporabil standard, cu 4 nivele de coacere, confecționat din inox, emailat în interior și cu ușă din 2 straturi de sticlă, ce asigură o bună izolare. Mai dispune de funcția grill și funcția convecție 3D, ce asigură o circulație permanentă a aerului fierbinte. Modul de încălzire este sus-jos și este prevăzut cu Timer, ce oprește funcționarea la finalizarea timpului setat. Panoul de comandă este mecanic și temperatura de lucru se poate regla între 50°C și 250°C.

Cuptor electric incorporabil Bosch HBA554EB0

Din clasa de mijloc a mărcii acest model este foarte apreciat de clienții, având un raport calitate-preț excelent. Dimensiunile acestui cuptor electric incorporabil sunt: (ÎxLxA) 59,5x59,4x54,8 cm, iar volumul este de 71 l. Puterea maximă consumată este de 3,4 kW și are o eficiență energetică clasa A, având un consum per ciclu de funcționare de 0,97 kW în mod convecție naturală și 0,81 kW, în mod convecție forțată. Design-ul este modern, cu afișaj electronic LED, butoane retractabile de tip pop-out, butoane rotative și mâner din inox de tip bară. Are 5 niveluri de coacere, un sistem de coacere uniformă pe 3 niveluri, fără a amesteca mirosurile și convecție 3D. Sistemul de rafturi este ușor de utilizat și prezintă maximă siguranță, deoarece sunt prevăzute cu șine telescopice. Beneficiezi de funcțiile de coacere, grill și pizza prin modul de încălzire sus-jos. Cuptorul electric este iluminat interior și dispune de ventilator ce ține temperatura maximă a geamului la 40°C. Pentru siguranța copiilor este prevăzut cu protecție la deschidere. Accesorii incluse:grătar combi și o tavă universală. Sistemul de curățare EcoClean Direct te scutește de efort deoarece pereții sunt prevăzuți să absoarbă murdăria în mod automat.

Cuptor electric incorporabil Bosch HSG636XS6

Acest cuptor electric incorporabil multifuncțional este din gama de vârf, cu un preț semnificativ mai mare, dar care îți oferă rezultate perfecte în bucătărie. Este un cuptor electric cu aburi, de clasă energetică A+,și capacitate de 71 l. Dimensiunile sunt de 59,5 cm înălțime, 59,4 cm lățime și 54,8 cm adâncime și 1,2 m lungime cablu de alimentare. Cu un design clasic, acest cuptor inteligent îți oferă posibilitatea de a alege rețete sau a memora rețele folosite, cu ajutorul aplicației Home Connect. Alimentele gătite în sistemul cu aburi FullSteam sunt mult mai gustoase și sănătoase și poți găti până la 3 niveluri simultan, fără ca mirosurile să se amestece. Întreținerea se face aproape fără efort datorită sistemului de autocurățare EcoClean Direct și a celui de curățare ecologică Cleaning Assistance. Dispune de 14 funcții de încălzire ce beneficiază de tehnologia de convecție aer 4D și funcții suplimentare de reîncălzire, decalcifiere, uscare sau control automat al punctului de fierbere. Setarea temperaturii o poți face între valorile de 30°C-250°C și este prevăzut și cu încălzire rapidă automată. Display-ul este de tip TFT și are încorporat senzor de coacere și sondă de temperatură multipunct pentru rumenire perfectă. Acest cuptor electric incorporabil are sistem de protecție împotriva accesului copiilor, deconectare automată de siguranță și comutator contact ușă. Ca accesorii: 1 tavă universală, 1 tavă de copt emailată, 1 grătar, 2 tăvi pentru aburi perforate de dimensiuni diferite și 1 tavă pentru aburi neperforată.