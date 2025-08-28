Alături de el se afla actorul Ryan Silveira, 23 de ani, care a fost salvat la limită și transportat la spital în stare de comă.

Cum au fost găsiți cei doi?

Descoperirea a fost făcută de personalul hotelului, care a intrat în cameră după ce a observat o scurgere de apă pe balcon. Cei doi bărbați au fost găsiți în piscină, inconștienți. Echipele de urgență au confirmat decesul lui Silva la fața locului, în timp ce Silveira a fost scos din apă și resuscitat de un angajat al unității. Ulterior, acesta a fost internat în spital, iar familia a anunțat că și-a recăpătat treptat cunoștința și poate comunica, deși nu își amintește ce s-a întâmplat.

Autoritățile elene au deschis o anchetă sub coordonarea Parchetului din Syros, iar o autopsie urmează să stabilească exact cauza morții. Poliția a anunțat că în camera celor doi au fost găsite o seringă și patru pliculețe cu o substanță albă pulverulentă, care au fost trimise pentru analize de laborator.

Moartea modelului ridică numeroase semne de întrebare, iar anchetatorii iau în calcul toate ipotezele, de la un accident până la consumul de substanțe interzise.