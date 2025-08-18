Incidentul a avut loc pe 5 iulie, în regiunea Tver Oblast, când Alexandrova și soțul ei se întorceau acasă din Rzhev. În timpul deplasării, un elan a sărit brusc pe șosea, lovind parbrizul mașinii și provocându-i răni extrem de grave tinerei.

Tânăra nu a putut fi salvată

Alexandrova se afla pe scaunul din dreapta, iar soțul ei conducea în momentul impactului. „De la momentul în care a sărit până la impact a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să fac nimic”, a declarat bărbatul pentru Rossiyskaya Gazeta. El a adăugat că femeia era inconștientă și că totul era acoperit de sânge după accident.

Mai mulți șoferi s-au oprit să ofere ajutor, iar serviciile de urgență au ajuns la fața locului în aproximativ 15 minute. Alexandrova a fost transportată la un spital din Moscova, însă rănile cerebrale severe s-au dovedit fatale. Ea a murit pe 12 august, la doar câteva săptămâni după accident.

Kseniya Alexandrova avea o carieră remarcabilă în modeling, reprezentând Rusia la concursul Miss Univers 2017 și ocupând locul doi la Miss Rusia în același an. În paralel, era psiholog practicant, absolventă a Universității Pedagogice de Stat din Moscova. Potrivit contului ei de Instagram, ea se căsătorise cu soțul său cu doar patru luni înainte de tragedie.

Agenția ei de modeling, Modus Vivendis, a confirmat decesul printr-un comunicat publicat pe Instagram: „Cu mare tristețe vă informăm că prietena și colega noastră, modelul Kseniya Alexandrova, a decedat”.