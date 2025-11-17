Anchetatorii susţin că bărbatul ar fi abuzat sexual „un bebeluş de trei luni şi o fetiţă de un an şi şapte luni”, iar mama copiilor ar fi filmat scenele. Înregistrările ar fi fost ulterior publicate pe TikTok, platforma sesizând autorităţile.

Potrivit IPJ Galaţi, la data de 7 noiembrie 2025, bărbatul ar fi întreţinut acte sexuale cu cele două victime „în scopul producerii de materiale pornografice”. În acest timp, femeia ar fi realizat filmările cu telefonul mobil, iar ulterior materialele ar fi fost editate şi distribuite online. Iniţial reţinuţi de DIICOT, cei doi au fost arestaţi de Tribunalul Brăila: bărbatul pentru viol asupra minorilor şi pornografie infantilă, iar femeia pentru complicitate şi pornografie infantilă. Deşi faptele au avut loc pe teritoriul judeţului Galaţi, dosarul este instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Brăila, din cauza lipsei de procurori la structura din Galaţi.

Copiii au fost preluaţi de Protecţia Copilului şi daţi în custodia unui asistent maternal. În urma percheziţiilor la locuinţa comună, poliţiştii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor.