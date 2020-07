Caz șocant în Arad. Tânără, dată în judecată de spital în urma unei postări pe Facebook. Vezi CARE este mesajul

“Cu amenețeală și dureri de cap, am avut și febră, 37,4. Am ajuns acolo, m-a pus pe pat, mi-a băgat perfuzie, mi-a luat sânge și m-a lăsat acolo, nu mi-a mai spus nimic. Am tot așteptat, am întrebat-o pe una dintre asistente dacă mai durează mult și a zis că da, până vin analizele. Am mai stat vreo patru, a zis că trebuie să mă duc la film la plămâni. Am așteptat, am întrebat cât durează până vin rezultatele. A zis că o oră, o oră și. M-a dus pe pat, m-au așezat și a spus doamna asistentă că vine să-mi așeze patul pentru că ar putea să dureze până la șase, șase și. Am spus că dacă pot să plec acasă pe propria răspundere și a zis că da, pe propria răspundere. Doamna doctoriță scria rețeta și a spus că dacă vreau să fiu internată de COVID. Am spus că nu. M-a întrebat <Sigur nu vrei?>. Am spus că nu”, povestește tânăra.

Medicii spitalului județean au o cu totul altă variantă. Simptomele tinerei erau suspecte, asa că trebuie eliminată suspiciunea de COVID, spune medicul primar UPU, Aurelia Aconi.

