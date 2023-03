Coșmarul Virginiei Burdulea a început când nu a mai suportat durerile la mâna dreaptă și a decis sa facă un RMN. Numai că a ieșit de acolo cu o gravă arsură și a ajuns direct pe masa de operație a Spitalulului Județean de Urgență Craiova.



"M-a întins pe acel pat suport, mi-a pus aparatura pe partea stânga la umăr și apoi pe partea dreapta o centura, ceva care se prinde, cred, ca un suport, nici nu am avut timp să văd ce e prins pe umărul drept, că exact aici este arsura. (...) A început funcționarea aparatului, dar după vreo 5 minute, a început să ardă foarte rău. Pe toată partea dreapta.(...) Am simțit în corpul meu ca un șoc, o doamnă asistentă a și întrebat: sunteți OK? La care eu am răspuns: nu! Aparatul arde foarte, foarte rău," a relatat pacienta.





Imediat a cerut explicații, iar cadrele medicale au fost și ele surprinse când au văzut rana. Femeia vrea să dea în judecată clinica și a apelat la un avocat.



"Urmează să sesizăm colegiul medicilor care are competența, dar ne vom adresa și instanței de judecată," a precizat Eugen Ruican.

Pe de altă parte, conducerea clinicii a ajuns să dea vina chiar pe pacientă, pentru că n-a apăsat butonul de panică.





"Arsura la RMN este extrem de rară. Acest lucru se putea evita dacă pacientul apasă butonul de panică în momentul examinării", a declarat Diana Totoiescu, directorul tehnic al clinicii private.



Deși a pus deja vina pe pacient, conducerea unității face și o anchetă internă. Se vor lua măsuri, dacă se va stabili că un medic a greșit în această procedură.