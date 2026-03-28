România, bine poziționată în clasamentele de siguranță
Conform datelor furnizate de platforma Numbeo, România ocupă locul 28 în Europa în ceea ce privește nivelul criminalității percepute. Țara are un indice al criminalității de aproximativ 32,8 și un scor al siguranței de 67,2, ceea ce o plasează sub nivelul unor state occidentale precum Franța, Germania sau Marea Britanie.
Datele se bazează pe percepțiile cetățenilor privind siguranța, infracțiunile și riscurile din spațiul public, indicatori utilizați frecvent în analize internaționale.
Ce spun cifrele Ministerului de Interne
Pentru a susține această poziționare favorabilă, Cătălin Predoiu a prezentat o serie de rezultate concrete obținute de structurile Ministerului Afacerilor Interne în ultimul an:
13.786 de percheziții domiciliare la suspecți de infracțiuni grave
peste 1.800 de acțiuni operative împotriva criminalității organizate
123 de grupuri infracționale destructurate
peste 3 tone de droguri confiscate
Aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie amplă de combatere a criminalității, în special în zona traficului de droguri și a rețelelor organizate. În plus, infracționalitatea la nivel național a scăzut cu aproximativ 11% în 2025 față de anul precedent.
Investiții și măsuri pentru siguranță
Autoritățile au implementat și măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței publice:
deschiderea a două laboratoare pentru analiza drogurilor
dezvoltarea poliției canine
suplimentarea personalului din structurile antidrog
introducerea unor sisteme moderne de evidență și control
Aceste inițiative au contribuit la consolidarea capacității de intervenție a instituțiilor de ordine publică.
Cum este percepută România comparativ cu alte țări
În clasamentele internaționale bazate pe percepție:
România este considerată mai sigură decât Bulgaria, Ungaria sau Republica Moldova
De asemenea, nivelul criminalității este perceput ca fiind mai scăzut decât în Franța, Irlanda sau Germania
Țări precum Austria, Finlanda sau Danemarca rămân însă înaintea României la capitolul siguranță
La nivel global, state precum Papua Noua Guinee, Venezuela sau Haiti sunt percepute ca având cele mai ridicate niveluri de criminalitate.
Datele prezentate de Cătălin Predoiu indică o tendință pozitivă în ceea ce privește siguranța în România, susținută atât de percepția cetățenilor, cât și de rezultatele operative ale autorităților.