România, bine poziționată în clasamentele de siguranță

Conform datelor furnizate de platforma Numbeo, România ocupă locul 28 în Europa în ceea ce privește nivelul criminalității percepute. Țara are un indice al criminalității de aproximativ 32,8 și un scor al siguranței de 67,2, ceea ce o plasează sub nivelul unor state occidentale precum Franța, Germania sau Marea Britanie.

Datele se bazează pe percepțiile cetățenilor privind siguranța, infracțiunile și riscurile din spațiul public, indicatori utilizați frecvent în analize internaționale.

Ce spun cifrele Ministerului de Interne

Pentru a susține această poziționare favorabilă, Cătălin Predoiu a prezentat o serie de rezultate concrete obținute de structurile Ministerului Afacerilor Interne în ultimul an:

13.786 de percheziții domiciliare la suspecți de infracțiuni grave

peste 1.800 de acțiuni operative împotriva criminalității organizate

123 de grupuri infracționale destructurate

peste 3 tone de droguri confiscate

Aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie amplă de combatere a criminalității, în special în zona traficului de droguri și a rețelelor organizate. În plus, infracționalitatea la nivel național a scăzut cu aproximativ 11% în 2025 față de anul precedent.

Investiții și măsuri pentru siguranță

Autoritățile au implementat și măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței publice:

deschiderea a două laboratoare pentru analiza drogurilor

dezvoltarea poliției canine

suplimentarea personalului din structurile antidrog

introducerea unor sisteme moderne de evidență și control

Aceste inițiative au contribuit la consolidarea capacității de intervenție a instituțiilor de ordine publică.

Cum este percepută România comparativ cu alte țări

În clasamentele internaționale bazate pe percepție:

România este considerată mai sigură decât Bulgaria, Ungaria sau Republica Moldova

De asemenea, nivelul criminalității este perceput ca fiind mai scăzut decât în Franța, Irlanda sau Germania

Țări precum Austria, Finlanda sau Danemarca rămân însă înaintea României la capitolul siguranță

La nivel global, state precum Papua Noua Guinee, Venezuela sau Haiti sunt percepute ca având cele mai ridicate niveluri de criminalitate.

Datele prezentate de Cătălin Predoiu indică o tendință pozitivă în ceea ce privește siguranța în România, susținută atât de percepția cetățenilor, cât și de rezultatele operative ale autorităților.