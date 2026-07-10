Cătălin Cherecheș află dacă revine în închisoare. Instanța judecă astăzi contestația DNA

Publicat 10 iul. 2026, 13:01 Sursă Realitatea PLUS

Cătălin Cherecheș ar putea reveni în spatele gratiilor. Magistrații judecă astăzi contestația depusă de DNA împotriva deciziei de eliberare condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare. Condamnat definitiv în 2024 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită, Cherecheș a fost eliberat condiționat pe 16 iunie.

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