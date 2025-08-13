Vei găsi informații clare despre etapele pregătirii, ce se întâmplă la fața locului și la ce să te aștepți, astfel încât să mergi liniștit la investigație.

Ce este RMN-ul și când recomandă medicii această procedură?

RMN-ul (rezonanța magnetică nucleară) folosește un magnet și unde radio pentru a crea imagini detaliate ale organelor, țesuturilor sau articulațiilor, fără a folosi radiații. Medicul indică această metodă pentru a evalua afecțiuni neurologice, leziuni articulare sau boli ale organelor interne. Spre exemplu, RMN-ul cerebral permite depistarea timpurie a unui accident vascular sau a unei tumori, iar cel lombar ajută la identificarea herniilor de disc sau a inflamațiilor coloanei.

Un alt beneficiu îl reprezintă absența radiațiilor, ceea ce permite repetarea investigațiilor acolo unde este necesar monitorizarea periodică, cum se întâmplă la anumite boli cronice. Pentru detalii și recomandări, citește mai multe informații despre beneficiile RMN-ului la medlife Iași.

Cât durează o investigație RMN?

Durata totală a investigației depinde de segmentul anatomic analizat și de complexitatea cazului. În general, un RMN poate varia între 15 minute și 2 ore. Iată câteva exemple:

Pentru examinarea genunchiului sau a umărului, majoritatea procedurilor se încheie în 30-40 minute.

Un RMN cerebral durează, de regulă, între 30 și 60 de minute.

Dacă medicul solicită investigații pentru coloană vertebrală sau abdomen, timpul poate ajunge la 60-90 de minute.

Există și situații particulare: RMN whole-body (întregul corp), imagistica sânului sau a cordului, unde durata merge spre 90-120 de minute.

Utilizarea substanței de contrast, dacă medicul dorește o evidențiere mai clară a anumitor leziuni, poate prelungi ușor investigația, deoarece vei aștepta și pentru pregătirea intravenoasă. Tipul de aparat și tehnologia folosită influențează, de asemenea, timpul petrecut în sala de examinare.

Cum te pregătești înainte de investigație – pașii principali

O pregătire corectă asigură imagini clare și reduce riscul amânării investigației. Urmează aceste etape înainte de ziua programării:

Înlătură toate obiectele metalice

Înainte să intri în sala de RMN, scoate bijuteriile, ceasul, brățările sau orice accesoriu metalic. Lasă la vestiar cheile, cardurile și chiar anumite proteze sau aparate auditive, dacă medicul le menționează.

Află dacă trebuie să respecți pauze alimentare

Pentru RMN-urile care privesc abdomenul sau pelvisul, medicul poate solicita să nu consumi alimente cu cel puțin 3-6 ore înainte. Dacă mergi la RMN pentru alt segment (de exemplu, coloană sau creier), de obicei nu este nevoie de restricții speciale, însă confirmă întotdeauna direct la clinică.

Menționează existența implanturilor sau dispozitivelor medicale

Informează medicul sau personalul de imagistică dacă ai implanturi metalice, pace-maker, proteze, tije, sterilet, stent cardiac sau alte dispozitive. Specialiștii vor verifica compatibilitatea fiecărui dispozitiv cu aparatura RMN.

Anunță afecțiuni medicale speciale

Spune medicului dacă suferi de afecțiuni renale, alergii, astm sau dacă ești însărcinată. Exemplu: în cazul sarcinii, RMN-ul nu este recomandat în primul trimestru decât dacă medicul consideră absolut necesar. Dacă urmează să primești substanță de contrast, aceste informații devin cu atât mai relevante.

Efectuează analizele de sânge dacă se administrează substanță de contrast

Investigațiile cu substanță de contrast presupun uneori prezentarea unor analize recente (uree, creatinină). Aceste rezultate arată dacă rinichii funcționează normal și dacă poți primi substanța fără riscuri.

Cum decurge procedura RMN, pas cu pas

După ce ai completat pregătirile, tehnicianul sau medicul îți explică pașii:

Te așezi întins pe masa RMN-ului, iar personalul te poziționează confortabil.

Primești dopuri pentru urechi sau căști, deoarece aparatul este zgomotos pe durata scanării.

În timpul investigației, trebuie să rămâi nemișcat pentru a obține imagini clare. De exemplu, la RMN-ul capului, orice mișcare poate distorsiona rezultatele.

Dacă ai nevoie de substanță de contrast, acea etapă se efectuează sub supraveghere medicală.

Prin intermediul unui sistem audio, poți comunica permanent cu echipa din sala de control. Dacă apar senzații de disconfort sau anxietate, poți solicita întreruperea investigației apăsând pe butonul de alarmă.

Unii pacienți anxioși vor primi, la recomandarea medicului, un sedativ ușor, însă doar dacă situația o impune.

Contraindicații, riscuri și precauții de luat în calcul

Ce este mai bine să faci: radiografie, ecografie, CT sau RMN? Nu toate persoanele pot face RMN. Anumite dispozitive metalice vechi, fragmente de metal sau protetice incompatibile cu RMN-ul, pot pune probleme de siguranță. Pentru investigațiile cu substanță de contrast există, rar, riscul de reacții alergice. Persoanele cu insuficiență renală trebuie monitorizate cu atenție. Limitările vizează și greutatea maximă acceptată de aparatul RMN sau anumite stări medicale acute. Discută cu medicul tău înainte de programare, pentru a urma cea mai bună variantă.

Recomandări finale pentru o experiență cât mai bună

Programează-te din timp și pregătește toate documentele necesare (buletin, bilet de trimitere, analize dacă este nevoie).

Urmează sfaturile medicului privind relaxarea și colaborarea cu echipa medicală. Rezultatele depind și de calitatea imaginii obținute, care crește dacă te relaxezi și rămâi nemișcat.

Adresează întrebări personalului, dacă ai nelămuriri despre procedură sau siguranță.

Merge regulat la controale medicale și respectă recomandările specialiștilor.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medicului specialist. Solicită oricând ajutorul unui medic pentru sfaturi, interpretarea analizelor sau alegerea metodei potrivite de investigație.