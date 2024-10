Un număr semnificativ de pensionari, nemulțumiți de deciziile rezultate în urma recalculării pensiilor de la 1 septembrie, au înaintat cereri de revizuire. Totuși, verificările nu se vor limita doar la aceste cereri. Casele Teritoriale de Pensii vor iniția controale din oficiu pentru toate cele 4,6 milioane de decizii emise, cu scopul de a identifica și corecta eventualele erori.

Procesul va incepe imediat dupa ce casele de pensii vor finaliza revizuirea dosarelor contestate de catre romani.

În acest sens, vom avea două situații:

In cazul in care in urma verificarii se constata ca pensionarul a primit o pensie mai mica decat ar fi trebuit, acestua i se vor da banii inapoi.

In cazul in care se constata ca in urma unei erori pensionarul a primit un cuantum mai mare decat spune formula, i se vor retine banii iar pensia lui va fi recalculata.

