În anul 2017, Dutulescu a fost numit de Mindrescu, actualul secretar de stat pe aviatie, sef peste Control Financiar Preventiv peste tot aeroportul. Mai exact, Dutulescu trebuia sa vizeze absolut orice contract inainte de a ajunge la Mindrescu, sub pretextul controlului finaciar.

In acest fel, Mindrescu il folosea pe Dutulescu pentru a semna sau a nu semna ce ii convenea lui Mindrescu. In acelasi timp, au aparut in aeroport cel putin doua firme, cele mai cunoscute fiind Atsa Industries Brasov si Mountain Industrial Resources Brasov. Aceste firme au inceput sa castige milioane de euro din contracte cu aeroportul.

In prezent, odata cu numirea lui Mindrescu secretar de stat pe aviatie, acesta nu si a uitat prietenul de combinatii si a facut presiuni pentru ca Dutulescu sa fie numit director finaciar al CNAB, unde a si fost numit doar la cateva saptamani intarziere dupa numirea lui Mindrescu.

De mentionat este ca Dutulescu, din pozitia de director financiar, are in subordine in prezent nu doar tot ce inseamna economic, dar si serviciul Achizitii. Mai exact, acesta face icadrarile in buget, stabileste procedura de achzitii, face comisiile de elaboare si anliza a ofertelor primate, stabileste castigatorul si semneaza contractele si tot el face si platile, fapt complet ilegal.

Toate aceste lucruri sunt permise deoarece acesta e sustinut de Mindrescu.

Odata cu apritia lui Dutulescu, Mindrescu si a celor 2 firme in 2017, in declaratia de avere a lui Dutulescu au aparut si sponsorizari, culmea, de la cele doua firme!

Dutulescu a incasat “la vedere”, din 2017 pana in prezent, peste 500.000 de lei sponsorizari de la aceste doua firme. Cel mai grav este faptul ca, de cand este director financiar, acesta semneaza si contracte cu aceste firme.

In ultimile 6 luni, a defasurat proceduri de achizitie, a facut comisiile pentru aceste achizitii si a semnat nu mai putin de 5 contracte cu Mountain Industrial Resources de unde, anul trecut, a primit o sponsorizare.

O alta firma de la care a primit sponsorizari este Atsa.

In concluzie, Dutulescu este cel care, pana anul trecut, viza contractele cu aceste firme din punct de vedere al controlului financiar preventiv, si in acelasi timp primea sponsorizari de la aceste firme.

Potrivit declaratiilor de avere pe anii 2020-2021 depuse de sotia lui Aurelian Dutulescu, Maria Raluca Dutulescu, cei doi copii ai cuplului au primit burse scolare de la Atsa Industry Brasov.

(Sursa: declaratie de avere Dutulescu Maria Raluca pe anul 2020)

(Sursa: declaratie de avere Dutulescu Maria Raluca pe anul 2021)

In prezent, comite o ilegalitate si mai mare deoarece acesta desfasoara proceduri de achizitie si semneaza contracte cu firmele de la care el a primit sponsorizari in ultimii 5 ani, anual.

Mai mult, acesta este obligat sa completeze si o declaratie de impartialitate in cadrul Agentiei nationale de achizitii publice. Acesta a comis clar un fals in actele completate deoarece, daca declara sponsorizarile, cele doua firme ori nu aveau voie sa participe la procedurile de achizitie unde Dutulescu este director financiar, ori trebuia sa fie descalificate. Acest lucru nu numai ca nu s-a intamplat, dar acste firme au si castigat licitatiile.

Dovada acestor fapte sunt contractele semnate si declaratiile de avere publice ale lui si ale sotiei.