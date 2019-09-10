Cântăreț francez acuzat de hărțuire sexuală
Celebrul cântăreţ Patrick Bruel a ajuns la Procuratura franceză pentru un presupus caz de „hărţuire sexuală" şi „exhibiţionism".
Presupusa victimă este o maseuză de 21 de ani dintr-un hotel din Corsica.
Faptele s-ar fi petrecut în urmă cu o lună, potrivit presei franceze, citată de agerpres.ro.
A fost deschisă o anchetă preliminară după ce aceasta i-a relatat procurorului faptele. Presupusa victimă nu a depus un denunț oficial.
Potrivit mărturiei victimei, la 13 august, a venit în cabina artistului cu puţin înainte de un concert pentru a-i face un masaj.
Ea a precizat că Patrick Bruel ar fi insistat să se dezbrace, cerându-i să-i maseze zonele intime.
Relatarea este contrazisă de cântăreţ, care recunoaște însă că nu a vrut să poarte lenjerie intimă. Totuși, Bruel a dat asigurări că în niciun moment nu a existat vreo intenţie sexuală din partea sa.
Procuratura a anunțat că va continua interogatoriile pentru a determina dacă a existat vreun delict sexual.
Mai multe persoane din anturajul tinerei maseuze au fost audiate și au relatat că tânăra a fost foarte marcată de cele întâmplate.
La rândul său, directorul hotelului Radisson Blu de Porticcio a declarat că tinerei "i-a fost foarte greu să-şi reia activitatea şi să o exercite în mod normal".
