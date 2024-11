Sebastian Popescu a spus, în direct la Realitatea PLUS, că a fost amenințat după ce a contestat rezultatul alegerilor prezidențiale.

„Am primit mai multe mesaje și apeluri telefonice din partea mai multor persoane nemulțumite că am contestat candidatura lui Călin Georgescu. Am cerut protecție, dar am prmit refuz din cauza unui vid legislativ. Nu mai risc să ies pe stradă neînsoțit.

Eu îmi fac griji pentru integritatea mea corporală. Am făcut acea sesizare către SPP pentru a-mi asigura protecția. E un pericol iminent”, a spus Popescu.

Întrebat dacă speră să fie admisă contestația sa, acesta a spus: „Motivele sunt reale. CCR va analiza, este inadmisibil să credem că un om fără structură de partid, fără bani, să beneficieze de asemena susținere. Eu nu sunt naiv, iar din postura de candidat nu înghit asemenea păcăleli”.