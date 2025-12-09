Incidentul care a declanșat scandalul

Totul s-a petrecut în culisele teatrului Folies Bergère din Paris, unde Brigitte Macron se afla împreună cu fiica sa pentru a urmări spectacolul umoristului Ary Abittan. Artistul a fost acuzat în 2021 de viol, însă dosarul a fost clasat în 2023, după retragerea plângerii.

Cu o zi înainte, un grup de feministe protestase în timpul reprezentației, numindu-l pe Abittan „violator”. Duminică, într-o discuție informală surprinsă de camere, comediantul i-ar fi mărturisit primei doamne că se simte neliniștit înainte de a reveni pe scenă. Brigitte Macron, râzând, ar fi răspuns: „Dacă sunt niște ticăloase nenorocite, le dăm afară.”

Fragmentul video a circulat rapid online, declanșând critici din partea unor personalități publice și a organizațiilor feministe.

Reacții dure în mediul politic și cultural

Mesajele de condamnare nu au întârziat să apară.

Judith Godrèche, actriță și activistă, a reacționat prompt:

„Și eu sunt o ticăloasă nenorocită. Și le susțin pe toate celelalte.”

Manon Aubry, europarlamentară La France Insoumise, a acuzat-o pe prima doamnă de ipocrizie:

„Am început cu drepturile femeilor ca ‘marea cauză a mandatului’, iar acum se termină cu insultarea lor.”

Marine Tondelier, lidera Verzilor, a catalogat afirmația drept nepotrivită pentru rangul pe care îl ocupă Brigitte Macron:„O Primă Doamnă nu ar trebui să folosească un astfel de limbaj.”

Brigitte Macron, marcată de campanii de dezinformare

Controversa vine după ani în care Brigitte Macron a fost ținta unor teorii conspiraționiste. Una dintre acestea, extrem de popularizată online, susținea fals că prima doamnă ar fi fost bărbat. Fiica sa, Tiphaine Auzière, declara recent că hărțuirile permanente au afectat-o emoțional:

„Nu există săptămână în care să nu fie atacată. Le vede, dar nu mai vrea să citească mesajele.”

Brigitte Macron a reacționat ferm într-un interviu acordat publicației Le Monde:

„Sunt femeie, m-am născut femeie și există documente care o atestă. Dar într-o lume în care o minciună repetată devine adevăr pentru unii, este tot mai dificil să te aperi.”