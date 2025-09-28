Fabrica japoneză Fujikura din municipiul Dej, județul Cluj, trece printr-o perioadă dificilă. Aproximativ 230 de persoane urmează să își piardă locurile de muncă, în urma unui plan de disponibilizare colectivă.

Cererea scăzută reduce producția

Unitatea de producție se confruntă cu scăderea cererii pentru cablajele auto, ceea ce determină restrângerea activității. Concedierile sunt programate să înceapă în luna octombrie, însă o parte dintre angajați au primit deja notificările privind încetarea contractelor.

Profitul fabricii din Dej este în scădere, așa că se iau măsuri urgente. Fabrica producătoare de cabluri și cablaje auto urmează de luna viitoare să lase fără loc de muncă peste 230 de persoane.

Firma nu își mai permite din cauza actualelor măsuri să țină peste 500 de angajați. Cei deja înștiințați caută acum să se angajeze la societăți din zonă și din zonele limitrofe.

