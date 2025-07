Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri un mesaj tranșant privind ținta de deficit bugetar pentru acest an, susținând că România nu va reuși sub nicio formă să închidă 2025 cu un deficit sub pragul de 7% din PIB, așa cum fusese negociat anterior cu Comisia Europeană. Potrivit acestuia, toate măsurile de ajustare bugetară luate până acum pot aduce deficitul la circa 8%, însă orice estimare mai optimistă nu are bază reală în acest moment.

„Nu vom putea să fim la 7% sub nicio formă anul ăsta, nu mai avem nicio soluţie pe tema asta.

Facem tot ceea ce este posibil şi toate măsurile sunt luate în aşa fel încât să fim în jur de 8%, dar nu-mi place să vin cifre care nu au astăzi niciun fundament şi anul viitor trebuie să ne apropiem de ţinta pe care ne-am asumat-o anii trecuţi”, a declarat Bolojan într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Întrebat dacă Guvernul mai poate salva ținta asumată în fața Bruxelles-ului, premierul a explicat că angajamentele privind reducerea deficitului rămân valabile, dar contextul actual nu permite optimism.

„Noi vom face tot ceea ce este posibil ca angajamentele pe care ni le-am luat şi planurile pe care ni le-am făcut de a reduce deficitul, de a reintra pe o traiectorie pe care România şi-a asumat anii trecuţi, să o facem anul acesta şi anul viitor”, a punctat Bolojan.