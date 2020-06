Bilanț coronavirus - Noi decese au fost înregistrate. Care sunt cele mai noi statistici

Desi cifrele sunt in scadere, autoritatile au anuntat noi decese in aceasta dimineata. Numarul total de morti a ajuns la 1278, in acest moment.

Informare de presă

Sursa: INSP

Deces 1277

Femeie, 68 ani, județ Argeș.

Dată confirmare: 20.05.2020.

Dată deces: 01.06.2020.

Comorbidități: diabet zaharat, HTA, sindrom mielodisplazic.

Deces 1278

Femeie, 58 ani, județ Ilfov.

Dată confirmare: 22.05.2020.

Dată deces: 30.05.2020.

Comorbidități: astm bronsic, hernie hiatala, mielom multiplu.

Deces 1279

Bărbat, 75 ani, județ Bistrița.

Dată confirmare: 01.06.2020.

Dată deces: 01.06.2020.

Comorbidități: diabet zaharat, obezitate, BPOC, cord pulmonar cronic.