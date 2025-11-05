Măsura este prevăzută într-un decret semnat de premierul Mihail Mișustin, descoperit de publicația Important Stories. Documentul prevede că toate platformele online vor fi obligate să stocheze informații referitoare la recepționarea, transmiterea, livrarea și procesarea textelor, imaginilor, materialelor audio și video, mesajelor vocale, dar și datele personale ale utilizatorilor.

FSB va putea solicita acces la datele stocate

Conform decretului, platformele online vor fi nevoite să furnizeze aceste informații la cererea instituțiilor guvernamentale care desfășoară „activități operative și de investigație” sau care au rolul de a garanta securitatea statului rus, inclusiv Serviciului Federal de Securitate (FSB). Noile reglementări vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și se vor aplica tuturor entităților înscrise în registrul organizatorilor de diseminare a informațiilor (ORI). Lista include rețele de socializare, aplicații de mesagerie, site-uri web, servicii de partajare de fișiere, platforme de întâlniri, aplicații pentru livrări, servicii de taxi, dar și publicații media.

Originea registrului ORI și cadrul legal existent

Registrul ORI a fost creat în urma adoptării așa-numitului „Pachet Iarovaia”, un set de legi care obligă serviciile de internet să stocheze și, la cererea autorităților, să transmită date privind corespondența utilizatorilor, inclusiv conținutul acesteia. Registrul este gestionat de Roskomnadzor și cuprinde aproximativ 400 de organizații active pe teritoriul Federației Ruse.

FSB își extinde accesul la conținutul comunicațiilor

Anterior, Serviciul Federal de Securitate le-a cerut băncilor să implementeze sisteme SORM (Măsuri de Investigație Operativă), care permit autorităților să analizeze corespondența și conținutul trimis de clienți. La solicitarea FSB, instituțiile bancare vor fi obligate să păstreze mesajele vocale, înregistrările video și alte materiale transmise prin intermediul aplicațiilor proprii. Serviciul de securitate a precizat că băncile intră sub incidența acestor măsuri deoarece utilizatorii pot comunica prin site-urile și aplicațiile mobile ale instituțiilor financiare.

Extinderea supravegherii către comunicațiile prin satelit

În luna august, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Mediilor a elaborat un proiect de decret prin care operatorii de satelit vor fi obligați să ofere agențiilor de informații acces la traficul abonaților 5G. Companiile vor trebui să instaleze echipamente SORM în stațiile lor terestre, oferind astfel autorităților posibilitatea de a analiza apelurile, traficul de internet și alte date generate de utilizatorii care se conectează la rețelele 5G prin satelit.

