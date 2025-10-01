„Nu am vorbit niciodată despre asta public pentru că nu voiam să panicăm oamenii. A fost singurul moment din viața mea când am simțit că mor,” a declarat Durov într-un interviu cu Lex Fridman. La acel moment, „câteva țări încercau să blocheze Telegram.”

Antreprenorul nu a precizat exact unde locuia atunci, menționând doar că închiriase un townhouse. În apropiere, locuia un vecin „ciudat”, iar acesta a lăsat odată „ceva” la ușa lui Durov. La o oră după ce s-a întors acasă, Durov s-a simțit rău și s-a dus la culcare, fiind singur în casă, scrie MoscowTimes.

Simptomele înspăimântătoare ale otrăvirii

„Am încercat să mă ridic și să merg la baie, dar în timp ce mergeam, am simțit că trupul începe să cedeze. Mai întâi mi s-au afectat vederea și auzul, apoi a devenit dificil să respir. Și totul a fost însoțit de o durere foarte ascuțită: inima, stomacul, toate vasele de sânge. Nu puteam respira și nu puteam vedea nimic. Am crezut că e sfârșitul,” a spus Durov. El a adăugat că s-a prăbușit la podea de durere și epuizare și s-a trezit abia a doua zi.

Urmările otrăvirii

Antreprenorul a menționat că nu a putut să meargă timp de două săptămâni. Durov nu a precizat pe cine suspectează de tentativa de otrăvire. De asemenea, nu a spus nimic membrilor echipei sale și nu a făcut public incidentul. „N-am fost niciodată bolnav înainte. Sunt în perfectă stare de sănătate,” a explicat fondatorul Telegram.

Blocarea Telegram în Rusia și Iran

În primăvara anului 2018, Rusia și Iran au încercat să blocheze Telegram. Roskomnadzor a restricționat accesul la aplicație până în iunie 2020, cerând stocarea cheilor de decriptare pentru corespondența utilizatorilor și furnizarea lor FSB-ului la cerere. Blocarea a fost ridicată după declarațiile lui Durov privind îmbunătățirea metodelor de detectare și eliminare a informațiilor extremiste.

Context internațional: otrăvirea lui Sergei Skripal

Tot în martie 2018, Sergei Skripal, fost ofițer al serviciului de informații militare rusesc devenit spion britanic, a fost otrăvit în Regatul Unit. Fiica sa, Yulia, a fost, de asemenea, rănită, dar au fost salvați. Autoritățile britanice au acuzat serviciile de informații ruse pentru incidentul Skripal.

