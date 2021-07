"Telefonul Vârstnicului", serviciu social gratuit și confidențial dedicat seniorilor a centralizat, în prima jumătate a anului, 7.549 de convorbiri telefonice, anunta Fundatia Regala Margareta a Romaniei, cea care gestionează programului.

Cele mai dese solicitări, 464, sunt legate de obținerea de informații utile, în contextul în care numeroase persoane sunt trecute de 70 de ani și fie sunt neadaptate la noile tehnologii de comunicare, fie la izolarea socială.

În perioada raportată, 385 de seniori care trăiesc în condiții dificile de viață și chiar la limita saraciei, au solicitat sprijin financiar si material. Cele mai multe cazuri de la nivel national au fost redirectionate catre programe si initiative sociale operate de fundatii si institutii publice din comunitati.

Pentru 274 de varstnici, nevoia de ingrijire si sprijin practic la domiciliu a fost cea care i-a determinat sa apeleze linia telefonica.

In prima jumatate a anului, 77 de seniori au beneficiat de consiliere psihologica si sprijin emotional oferite gratuit de voluntari si psihologi ai proiectului. In cadrul serviciului de reapelare saptamanala, varstnicii singuri gasesc un prieten de dialog, isi impartasesc temerile, preocuparile si problemele. Convorbirile telefonice ii ajuta sa isi gestioneze si sa depaseasca starile de anxietate sau depresie cauzate, in mare parte, de singuratate.

Pentru problema singuratatii, linia de ajutor Telefonul Varstnicului vine si cu alte solutii: directionarea varstnicilor catre centre de zi sau catre asociatii care fac vizite la domiciliu, implicarea in cluburi sau telecluburi unde acestia pot interactiona si socializa si, nu in ultimul rand, implicarea in activitati de voluntariat. Programe precum Centrele Generatii sau Cluburile Seniorilor, care isi desfasoara activitatile in mediul on-line, sau chiar prin participare live, dupa masurile de relaxare, reprezinta o solutie pentru varstnicii care isi exprima nevoia de a fi activi si de participare sociala.

Telefonul Varstnicului este singura linie telefonica gratuita si confidentiala dedicata persoanelor varstnice, accesibila la nivel national. Apelurile se pot face la 0800 460 001, iar de luni pana vineri, intre orele 08.00 – 20.00 si sambata intre 08:00 – 16:00, o echipa de specialisti raspunde cu suflet celor in nevoie si le ofera solutii la problemele cu care se confrunta.