Scorul era de 10 la 2 pentru România, moment în care spiritele s-au încins și jucătoarele au început să-și împartă pumni și picioare.

Chiar dacă arbitrul de la centrul partidei a sancționat drastic cele două echipe cu peste 250 de minute de penalizare fiecare, acestea nu s-au calmat. Jucătoarele au continuat partida de box după fluierul final pe holurile către vestiare.

BENCH CLEARING BRAWL AT THE WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP D3A BETWEEN ROMANIA AND BULGARIA 🇷🇴🇧🇬



554 penalty minute game.



🎥: Taylor Cheng on Facebook. pic.twitter.com/Qg2lRyDkHU