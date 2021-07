Vicepremierul Dan Barna crede că lupta internă din cadrul Partidului Naţional Liberal afectează activitatea Guvernului fiindcă multe dintre reformele propuse au fost amânate până după Congres.

„O afectează în sensul că multe dintre reformele pe care ni le-am propus în această primă parte au fost amânate după Congresul PNL, cel mai bun exemplu sunt pensiile speciale ale primarilor, despre care s-a spus foarte clar până după Congres acest subiect nu va putea fi discutat din punct de vedere al partenerului de coaliţie. Este un exemplu de situaţie care afectează nişte măsuri pe care le-au asumat în programul de guvernare”, a explicat Dan Barna.

La rândul său, Florin Cîțu spune că USR PLUS nu are de ce să facă aceste reproșuri.

„USR PLUS este în Parlament, eu am făcut aceste reproșuri parlamentarilor care încă nu au trecut legi care au fost probate în ședința de Guvern, nu ar avea sens ca USR să facă aceste reproșuri.

Eu am zis și despre SIIJ. Poate că avem nevoie de responsabilitate să mergem înapoi la masa de discuții să găsim o soluție”, a spus Florin Cîțu.