Bătaie într-un magazin din Sibiu

În urma incidentului, victima s-a ales cu două coaste rupte și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Bărbatul susține că nu a mai avut conflicte cu acești agresori și chiar că îl cunoștea pe unul dintre ei.

„Niciodată nu am avut altercații cu ei. Am depus plângere la poliție și vreau să răspundă penal pentru ce au făcut. Sunt a patra persoană agresată de acest grup de indivizi. Au fost reținuți pentru 24 de ore. Patronul magazinului a sunat la poliție. Nu am vrut să stau la spital, că animalele nu avea cine să îmi îngrijească animalele. Eu trăiesc datorită lui Dumnezeu dar ei trebuie să plătească cu libertatea. Asemenea animale trebuie să stea după gratii pe viață, pentru ca următoarea victimă să nu fie un copil, o femeie, un vârstnic având în vedere setea de violență pe care o au”, a declarat victima.

Se pare că aceștia nu sunt la primul conflict.

Patronul magazinului a sunat la 112, iar bătăușii au fost reținuți pentru 24 de ore.